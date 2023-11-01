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Çakıl bebek Nisan Aktaş'ın son haline bakın! Çocuktan Al Haberi'nde 3 yaşındaydı artık koskocaman bir kız yeni işi ise...

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Çakıl Bebek, Nisan Aktaş. 'Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?' sözleriyle hafızalara kazınan Nisan Aktaş şimdilerde koskoca bir kız. Gelin değişimine birlikte göz atalım.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 14:22 Güncelleme 01 Kasım 2023, 14:22
Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son haline bakın! Çocuktan Al Haberi’nde 3 yaşındaydı artık koskocaman bir kız yeni işi ise... 1

Onu hatırlıyor musunuz? Çocuktan Al Haberi'de tatlı diliyle herkesi kendisine hayran bırakan Çakıl Bebek'ti.

Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son haline bakın! Çocuktan Al Haberi’nde 3 yaşındaydı artık koskocaman bir kız yeni işi ise... 2

Nisan Aktaş, cevaplarıyla da programa damgasını vurdu. Nisan'ın kurduğu birbirinden mantıklı cümleler sosyal medyayı hayrete düşürdü.

Çakıl bebek Nisan Aktaş’ın son haline bakın! Çocuktan Al Haberi’nde 3 yaşındaydı artık koskocaman bir kız yeni işi ise... 3

2014 doğumlu Nisan, yarışmada Çakıl Bebek olarak akıllarda kaldı.

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