90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

90'lı yıllarda 'Alışamadım' şarkısıyla büyük çıkış yapan Sibel Bilgiç, Evrim Akın'ın programına konuk olarak evinin kapılarını ilk kez açtı.
Aşk Çarpsın Beni, Alıştım Ben, Diyemedim, Kıskanmasam, Alışamadım gibi şarkılarla adından söz ettiren Bilgiç, program sırasında samimi açıklamalarda da bulundu.
Bilgiç, yaptığı açıklamada "10 yıldır sahnelere çıkıyorum. Ama herhalde çok magazinde yer almıyoruz. Magazinlik bir hayatımız yok. 8 yıldır evliyim. Özel gecelerde, vakıf ve düğünlerde ara ara sahne alıyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı eşiyle tanışma sürecini ve sonrasında yaşananları ise şu sözlerle anlattı: "Aslında bizi bir arkadaşımız tanıştırdı. 'Görücü usulü' diyelim. Yakın, ortak bir arkadaşımız birbirimize uygun görmüş. İkimiz de bekardık. Arkadaşım önce bana söyledi, resmini gösterdi çok beğendim o zaten beni tanıyormuş öyle bir araya geldik. Bir daha da hiç ayrılmadık. Hayatta çok güzel tesadüfler var"
EVİ BEĞENİ TOPLADI
Bilgiç'in soft renklerin hakim olduğu evi de büyük beğeni topladı. Ancak programın yayınlanmasının ardından Bilgiç hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu ifadeleri kaleme aldı: "Başarılı oyuncu ve sunucu Evrim Akın, bir yılı aşkın süredir ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık olduğu bir televizyon programı yapıyor. Evrim, geçen pazar da 90'lı yıllara "Alışamadım" şarkısıyla damga vuran ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç'in evindeydi.
Ancak programın yayınlanmasının hemen ardından sanat ve sosyete kulislerinde dedikodu kazanları kaynamaya başladı!
Aralarında daha önce Sibel Bilgiç'in Kuruçeşme Parkı'nın karşısındaki evini görenlerin olduğu sanat ve sosyete çevresinden kişiler, çekim yapılan evin, Sibel Bilgiç'in evi olmadığını konuşuyor!
Sibel Bilgiç, bu çekim için arkadaşının evini ödünç istemiş.
Evinden de birkaç parça eşya götürüp evi kendi evi gibi göstermiş. Eğer konuşulanlar doğruysa; Sibel Bilgiç, niye böyle bir şey yaptı anlayamadım. Kendi evini göstermeye mi utanıyor acaba? Ama öyleyse bu programı kabul etmeyebilirdi.
Diğer yandan evini Sibel Bilgiç'in sahiplenmesine izin veren kişiyi de merak etmedim desem yalan olur"
İşte çekim yapılan evden kareler...
İşte çekim yapılan evden kareler...
İşte çekim yapılan evden kareler...
İşte çekim yapılan evden kareler...