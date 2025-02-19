90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

Ünlü şarkıcı eşiyle tanışma sürecini ve sonrasında yaşananları ise şu sözlerle anlattı: "Aslında bizi bir arkadaşımız tanıştırdı. 'Görücü usulü' diyelim. Yakın, ortak bir arkadaşımız birbirimize uygun görmüş. İkimiz de bekardık. Arkadaşım önce bana söyledi, resmini gösterdi çok beğendim o zaten beni tanıyormuş öyle bir araya geldik. Bir daha da hiç ayrılmadık. Hayatta çok güzel tesadüfler var"