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90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

Alışamadım şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç, geçen günlerde Evrim Akın'ın programına konuk olarak evinin kapılarını izleyicilere açmıştı. Bilgiç'in soft renklerin hakim olduğu evi büyük beğeni toplarken ünlü şarkıcıyla ilgili ortaya atılan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. Bilgiç'in ödünç ev ile programa katıldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 09:33
90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

90'lı yıllarda 'Alışamadım' şarkısıyla büyük çıkış yapan Sibel Bilgiç, Evrim Akın'ın programına konuk olarak evinin kapılarını ilk kez açtı.

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

Aşk Çarpsın Beni, Alıştım Ben, Diyemedim, Kıskanmasam, Alışamadım gibi şarkılarla adından söz ettiren Bilgiç, program sırasında samimi açıklamalarda da bulundu.

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

Bilgiç, yaptığı açıklamada "10 yıldır sahnelere çıkıyorum. Ama herhalde çok magazinde yer almıyoruz. Magazinlik bir hayatımız yok. 8 yıldır evliyim. Özel gecelerde, vakıf ve düğünlerde ara ara sahne alıyorum" ifadelerini kullandı.

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

Ünlü şarkıcı eşiyle tanışma sürecini ve sonrasında yaşananları ise şu sözlerle anlattı: "Aslında bizi bir arkadaşımız tanıştırdı. 'Görücü usulü' diyelim. Yakın, ortak bir arkadaşımız birbirimize uygun görmüş. İkimiz de bekardık. Arkadaşım önce bana söyledi, resmini gösterdi çok beğendim o zaten beni tanıyormuş öyle bir araya geldik. Bir daha da hiç ayrılmadık. Hayatta çok güzel tesadüfler var"

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

EVİ BEĞENİ TOPLADI

Bilgiç'in soft renklerin hakim olduğu evi de büyük beğeni topladı. Ancak programın yayınlanmasının ardından Bilgiç hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu ifadeleri kaleme aldı: "Başarılı oyuncu ve sunucu Evrim Akın, bir yılı aşkın süredir ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık olduğu bir televizyon programı yapıyor. Evrim, geçen pazar da 90'lı yıllara "Alışamadım" şarkısıyla damga vuran ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç'in evindeydi.

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

Ancak programın yayınlanmasının hemen ardından sanat ve sosyete kulislerinde dedikodu kazanları kaynamaya başladı!

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

Aralarında daha önce Sibel Bilgiç'in Kuruçeşme Parkı'nın karşısındaki evini görenlerin olduğu sanat ve sosyete çevresinden kişiler, çekim yapılan evin, Sibel Bilgiç'in evi olmadığını konuşuyor!

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

Sibel Bilgiç, bu çekim için arkadaşının evini ödünç istemiş.

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

Evinden de birkaç parça eşya götürüp evi kendi evi gibi göstermiş. Eğer konuşulanlar doğruysa; Sibel Bilgiç, niye böyle bir şey yaptı anlayamadım. Kendi evini göstermeye mi utanıyor acaba? Ama öyleyse bu programı kabul etmeyebilirdi.

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

Diğer yandan evini Sibel Bilgiç'in sahiplenmesine izin veren kişiyi de merak etmedim desem yalan olur"

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

İşte çekim yapılan evden kareler...

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

İşte çekim yapılan evden kareler...

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

İşte çekim yapılan evden kareler...

90’lara damga vuran Sibel Bilgiç’ten ağızları açık bırakan hamle! Meğer ödünç ev ile televizyona çıkmış...

İşte çekim yapılan evden kareler...