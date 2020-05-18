Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürecek sözler! 'Rol aldığı dizilerin tekrarları bile takip edilirken...'
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda yılların oyuncusu olan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'na, uzun bir süredir hiçbir projede göremediğimiz oyuncu Hande Ataizi'den eleştirel bir yorum geldi. Ataizi, atıldığı bir YouTube programında, babalık heyecanı ile son günlerde adından sıkça bahsedilen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında, "Kenan İmirzalıoğlu'yu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar!" dedi. Ataizi'ne sosyal medyadan, "Kenan'ın rol aldığı dizilerin tekrarı bile hala takip ediliyor, Hande'nin kafası karıştı galiba" şeklinde tepkiler geldi. Sosyal medyada Hande Atazi'nin bu eleştirel yorumuna Kenan İmirzalıoğlu'nun sadece gülüp geçeceğine yönelik fikirler de beyan edildi.
18.05.2020 13:19
- Son Güncelleme: 18.05.2020 13:37
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