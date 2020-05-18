RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürecek sözler! 'Rol aldığı dizilerin tekrarları bile takip edilirken...'

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda yılların oyuncusu olan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'na, uzun bir süredir hiçbir projede göremediğimiz oyuncu Hande Ataizi'den eleştirel bir yorum geldi. Ataizi, atıldığı bir YouTube programında, babalık heyecanı ile son günlerde adından sıkça bahsedilen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında, "Kenan İmirzalıoğlu'yu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar!" dedi. Ataizi'ne sosyal medyadan, "Kenan'ın rol aldığı dizilerin tekrarı bile hala takip ediliyor, Hande'nin kafası karıştı galiba" şeklinde tepkiler geldi. Sosyal medyada Hande Atazi'nin bu eleştirel yorumuna Kenan İmirzalıoğlu'nun sadece gülüp geçeceğine yönelik fikirler de beyan edildi.

18.05.2020 13:19 - Son Güncelleme: 18.05.2020 13:37
Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürecek sözler! 'Rol aldığı dizilerin tekrarları bile takip edilirken...'

Uzun zamandır ekranlardan uzakta olan oyuncu Hande Ataizi, üç hafta önce Ertem Şener'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğendiğini dile getiren Ataizi'nin, Kenan İmirzalioğlu ile ilgili yorumu haftalar sonra sosyal medyada gündem oldu.

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Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürecek sözler! 'Rol aldığı dizilerin tekrarları bile takip edilirken...'

Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz Ataizi, yayında şu sözleri söyledi:
"Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Organize İşler'de mükemmel oynamıştı. Ama Kenan İmirzalıoğlu'yu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar!"

Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürecek sözler! 'Rol aldığı dizilerin tekrarları bile takip edilirken...'

Bu sözler üzerine sosyal medya kullanıcıları Hande Ataizi'ne uzun zamandır ekranda olmadığını ve başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun eski film ve dizilerini ise hala izlendiğini hatırlattı.

Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürecek sözler! 'Rol aldığı dizilerin tekrarları bile takip edilirken...'

Şu sıralar babalık heyecanı yaşayan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, sunduğu Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programındaki sözleriyle dikkat çekmişti.

Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürecek sözler! 'Rol aldığı dizilerin tekrarları bile takip edilirken...'

Oyuncu Sinem Kobal ile 4 yıl önce dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, "Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum." dedi.

Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürecek sözler! 'Rol aldığı dizilerin tekrarları bile takip edilirken...'
Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürecek sözler! 'Rol aldığı dizilerin tekrarları bile takip edilirken...'
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