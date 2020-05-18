Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürecek sözler! 'Rol aldığı dizilerin tekrarları bile takip edilirken...'

Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz Ataizi, yayında şu sözleri söyledi:

"Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Organize İşler'de mükemmel oynamıştı. Ama Kenan İmirzalıoğlu'yu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar!"