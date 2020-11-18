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Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi sosyal medyayı salladı! Kardeş olsalar bu kadar benzemezler
Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi sosyal medyayı salladı! Kardeş olsalar bu kadar benzemezler
Önce Diriliş Ertuğrul'da sonrasında Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren ve hafızalara kazınan 42 yaşındaki başarılı oyuncu Nurettin Sönmez sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Oyunculuğu ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da tahtını korudu. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez hakkında araştırma yapanlar görsel ikizini görünce şaşırıp kalıyor.
18.11.2020 09:56
- Son Güncelleme: 18.11.2020 09:56
Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman dizisinin en sevilen karakterlerinden Nurettin Sönmez, namı diğer Bamsı Beyrek. 41 yaşındaki oyuncunun yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.
Bamsı Beyrek olarak bildiğimiz Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren cinsten. Hadi gelin başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerlerine bakalım.
Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.
Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.
Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.