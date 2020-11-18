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İrem Sak abisine verdiği sözü tutamadı! İşte 34 yaşındaki İrem Sak ve abisi Ayberk Sak...

Oyuncu İrem Sak, trafiğe çözüm için aldığı ve sıkça kullandığı scooter ile her zaman olduğu gibi yine Nişantaşı'nda görüntülendi. Daha önceki bir röportajında "Ağabeyime söz verdim, kasksız trafiğe çıkmayacağım." diyen İrem Sak, sözünü tutmayınca "Evet yine takamadım, ağabeyim bu kez görmesin." dedi. İşte İrem Sak'ın merak edilen abisi Ayberk Sak ve ünlülerin kardeşleri...

18.11.2020 10:42 - Son Güncelleme: 18.11.2020 11:10
İrem Sak abisine verdiği sözü tutamadı! İşte 34 yaşındaki İrem Sak ve abisi Ayberk Sak...

Çukur dizisinde Seren Erdenet karakterine hayat veren oyuncu İrem Sak, Topağacı'ndaki bir güzellik merkezine giderken görüntülendi Sak, "Bugün güzellik ve bakım günüm. Arkadaşlar kusura bakmayın içerden bekliyorlar hemen içeri girmem lazım" diye konuştu.

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İrem Sak abisine verdiği sözü tutamadı! İşte 34 yaşındaki İrem Sak ve abisi Ayberk Sak...

"AMAN AĞABEYİM GÖRMESİN"

Daha önceki bir röportajında "Ağabeyime söz verdim, kasksız trafiğe çıkmayacağım." diyen İrem Sak, sözünü tutamadı.

İrem Sak abisine verdiği sözü tutamadı! İşte 34 yaşındaki İrem Sak ve abisi Ayberk Sak...

Yine kasksız trafiğe çıkan ünlü oyuncu, muhabirlerin ağabeyine verdiği sözü hatırlatması üzerine gülerek "Evet yine takamadım, ağabeyim bu kez görmesin." dedi.

İrem Sak abisine verdiği sözü tutamadı! İşte 34 yaşındaki İrem Sak ve abisi Ayberk Sak...

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İrem Sak abisine verdiği sözü tutamadı! İşte 34 yaşındaki İrem Sak ve abisi Ayberk Sak...
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