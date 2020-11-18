İrem Sak abisine verdiği sözü tutamadı! İşte 34 yaşındaki İrem Sak ve abisi Ayberk Sak...

Oyuncu İrem Sak, trafiğe çözüm için aldığı ve sıkça kullandığı scooter ile her zaman olduğu gibi yine Nişantaşı'nda görüntülendi. Daha önceki bir röportajında "Ağabeyime söz verdim, kasksız trafiğe çıkmayacağım." diyen İrem Sak, sözünü tutmayınca "Evet yine takamadım, ağabeyim bu kez görmesin." dedi. İşte İrem Sak'ın merak edilen abisi Ayberk Sak ve ünlülerin kardeşleri...