Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in ikizini görenlerin ağzı açık kaldı! Tıpa tıp aynısı...

Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'da Atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor! Tüm dünyanın merakla beklediği Kuruluş Osman'da Bamsı karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, ikiziyle herkesi şoke etti. Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Nurettin Sönmez , nam-ı diğer Bamsı Beyrek de Kuruluş Osman'da boy gösterecek. 41 yaşındaki Nurettin Sönmez yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi..Öte yandan Kuruluş Osman'ın en çok merak edilen isimlerinden olan Nurettin Sönmez'in (Bamsı Beyrek) öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren türden. Görenler ayırt etmeleri, neredeyse imkansız olduğu bu benzerlik oldukça şaşırtıcı. Kuruluş Osman 1. bölümde neler olacağı, Bamsı karakteri ile Osman Gazi karakterine hayat veren ünlü oyuncuların performansı da bir diğer merak konusu. Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.

20.11.2019 16:27 - Son Güncelleme: 20.11.2019 17:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





