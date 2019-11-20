Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in ikizini görenlerin ağzı açık kaldı! Tıpa tıp aynısı...
Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'da Atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor! Tüm dünyanın merakla beklediği Kuruluş Osman'da Bamsı karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, ikiziyle herkesi şoke etti. Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Nurettin Sönmez , nam-ı diğer Bamsı Beyrek de Kuruluş Osman'da boy gösterecek. 41 yaşındaki Nurettin Sönmez yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi..Öte yandan Kuruluş Osman'ın en çok merak edilen isimlerinden olan Nurettin Sönmez'in (Bamsı Beyrek) öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren türden. Görenler ayırt etmeleri, neredeyse imkansız olduğu bu benzerlik oldukça şaşırtıcı. Kuruluş Osman 1. bölümde neler olacağı, Bamsı karakteri ile Osman Gazi karakterine hayat veren ünlü oyuncuların performansı da bir diğer merak konusu. Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.
Kuruluş Osman bu akşam Atv ekranlarında saat 20.00'da izleyici karşısına çıkıyor. Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'ten sonra dikkat çeken isimlerin başında gelen, Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'e ikizi kadar benzeyen bir oyuncu olduğunu öğrenenler şaşırdı. İşte Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi...