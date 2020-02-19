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Kuruluş Osman'ın Bala'sı Özge Törer'in yaşı herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman Bala Hatun'u meğer...

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide oyunculuğu ile takdir toplayan isimlerin Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer geliyor. İlk kez bu denli büyük bir oyunculuk tecrübesi yaşayan Özge Törer buna rağmen performansıyla takdir topluyor. Tarihte Şeyh Edebali'nin kızı, Osman Bey'in eşi olarak geçen Bala Hatun büyük bir önem arz ediyor. Çiçeği burnunda bir oyuncu olan Özge Törer kimdir?, Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer nereli?, Özge Törer kaç yaşında? gibi soruların yanıtları en çok arananlar arasında. Masum güzelliği ile dikkat çeken ve ilk oyunculuk tecrübesini yaşayan Özge Törer'in yaşı duyanları şaşırttı. İşte başta Özge Törer olmak üzere, Kuruluş Osman oyuncularının ve ünlü isimlerin yaşları...

19.02.2020 09:38 - Son Güncelleme: 19.02.2020 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





