Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşkını ilan etti! Yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş hatta önceki gün ikilinin evleneceği yönünde iddialar herkesi şoke etmişti. Herkesin inanmakta gçlük çektiği Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı sosyal medyaya taşındı. Yeni bir reklam filminde rol alacak olan Serenay Sarıkaya çekimlerden kareleri "Size bir sır vereceğim, ama şimdi değil..." notuyla Instagram hesabından paylaştı. Sevgilisi Cem Yılmaz ise Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yaptığı yorumla dikkat çekti.
Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.