Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün şaşırtan tavsiyesine sert tepki! 'Sınırını aşma'

Yazar Ertuğrul Özkök, manken ve sunucu Çağla Şıkel'in "affetme seminerleri"ne katılmasını köşesinde yorumlamış ve "Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam" diyen Şıkel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sormuş ve sözlerine şöyle devam etmişti: Demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim.