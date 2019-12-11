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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan itiraf: Hamileydim...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları önceki aklşam sete ara verip keyifli bir akşam geçirdi. Ataköy'deki Hanedan Sofrası'nda buluşan ekipten Emir Benderlioğlu arkadaşlarına çiğ köfte yaparken Ömer Kurt da saz çalıp türkü söyledi. EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı'dan şaşırtan itiraf geldi! Atv'nin uzun soluklu projelerinden olan ve 5 sezondur Atv ekranlarında izleyicisine nefes kesen anlar yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Sevinç Kıranlı hamile rolünü canlandırırken gerçek hayatta da hamile olduğunu itiraf etti.

11.12.2019 10:49 - Son Güncelleme: 11.12.2019 11:01
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan itiraf: Hamileydim...

Beş sezon boyunca ATV ekranlarında başarısından asla ödün vermeyerek yayın serüvenine devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları önceki akşam çekime ara verip keyifli bir akşam geçirdi. Ataköy'deki Hanedan Sofrası'nda buluşan ekipten Emir Benderlioğlu arkadaşlarına çiğ köfte yaparken Ömer Kurt da saz çalıp türkü söyledi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan itiraf: Hamileydim...

Ali Yerlikaya ve Kenan Çoban çiğ köfteleri afiyetle yedi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 151. SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan itiraf: Hamileydim...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz projesinin oyuncu kadrosunda yer alan Sevinç Kıranlı şaşırtıcı açıklamalara imza attı. Ekrana taşınan her sahnesinin izleyicisi tarafından soluk soluğa takip edildiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice rolüyle beğeni toplayan Sevinç Kıranlı, Dizi TV kameralarına önemli bir itirafta bulunurken sette aile gibi olduklarının özellikle altını çizdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan itiraf: Hamileydim...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hatice karakteriyle seyircisinin karşısına geçen Sevinç Kıranlı, dizide hamile rolünü canlandırırken aslında gerçek yaşantısında da hamile olduğunu vurgulayarak, dokuz aylık hamilelik sürecini de sette geçirdiğini sözlerine ekledi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan itiraf: Hamileydim...

23 yıldır oyunculuk kariyerine devam eden ve ilk olarak Mahallenin Muhtarları isimli dizi projesiyle ekran yolculuğuna atılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Sevinç Kıranlı; "Hatice karakteri hamileydi ama ben gerçek hayatta hamileydim. Şu anda 3,5 yaşında bir oğlum var."

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