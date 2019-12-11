Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan itiraf: Hamileydim...

23 yıldır oyunculuk kariyerine devam eden ve ilk olarak Mahallenin Muhtarları isimli dizi projesiyle ekran yolculuğuna atılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Sevinç Kıranlı; "Hatice karakteri hamileydi ama ben gerçek hayatta hamileydim. Şu anda 3,5 yaşında bir oğlum var."