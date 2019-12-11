Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan itiraf: Hamileydim...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları önceki aklşam sete ara verip keyifli bir akşam geçirdi. Ataköy'deki Hanedan Sofrası'nda buluşan ekipten Emir Benderlioğlu arkadaşlarına çiğ köfte yaparken Ömer Kurt da saz çalıp türkü söyledi. EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı'dan şaşırtan itiraf geldi! Atv'nin uzun soluklu projelerinden olan ve 5 sezondur Atv ekranlarında izleyicisine nefes kesen anlar yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Sevinç Kıranlı hamile rolünü canlandırırken gerçek hayatta da hamile olduğunu itiraf etti.
Beş sezon boyunca ATV ekranlarında başarısından asla ödün vermeyerek yayın serüvenine devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları önceki akşam çekime ara verip keyifli bir akşam geçirdi. Ataköy'deki Hanedan Sofrası'nda buluşan ekipten Emir Benderlioğlu arkadaşlarına çiğ köfte yaparken Ömer Kurt da saz çalıp türkü söyledi.
Ali Yerlikaya ve Kenan Çoban çiğ köfteleri afiyetle yedi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz projesinin oyuncu kadrosunda yer alan Sevinç Kıranlı şaşırtıcı açıklamalara imza attı. Ekrana taşınan her sahnesinin izleyicisi tarafından soluk soluğa takip edildiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice rolüyle beğeni toplayan Sevinç Kıranlı, Dizi TV kameralarına önemli bir itirafta bulunurken sette aile gibi olduklarının özellikle altını çizdi.