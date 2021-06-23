Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay denizde aşka geldi öpücüklere boğdu! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle dudak dudağa...
Nurgül Yeşilçay, yakında nikah masasına oturmaya hazırlandığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'la tatil için rotayı Bodrum'a çevirdi. Çift, yoğun çalışma tempolarından dolayı bir süredir İstanbul'dan ayrılamıyordu. Yeşilçay'ın dizisi sete 4 günlük ara verince soluğu Bodrum'da aldılar. Mutlu çift, plajda birbirlerini öpmeye doyamadı. Plajda ve denizde dudak dudağa pozlar veren Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, adeta düşman çatlattı.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan Nurgül Yeşilçay, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Necati Kocabay ile uzun süredir doludizgin aşk sürdüren 45 yaşındaki oyuncu, tatil sezonunu sevgilisiyle Bodrum'da açtı.