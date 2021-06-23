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Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay denizde aşka geldi öpücüklere boğdu! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle dudak dudağa...

Nurgül Yeşilçay, yakında nikah masasına oturmaya hazırlandığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'la tatil için rotayı Bodrum'a çevirdi. Çift, yoğun çalışma tempolarından dolayı bir süredir İstanbul'dan ayrılamıyordu. Yeşilçay'ın dizisi sete 4 günlük ara verince soluğu Bodrum'da aldılar. Mutlu çift, plajda birbirlerini öpmeye doyamadı. Plajda ve denizde dudak dudağa pozlar veren Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, adeta düşman çatlattı.

23.06.2021 11:35 - Son Güncelleme: 23.06.2021 11:35
Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay denizde aşka geldi öpücüklere boğdu! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle dudak dudağa...

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan Nurgül Yeşilçay, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Necati Kocabay ile uzun süredir doludizgin aşk sürdüren 45 yaşındaki oyuncu, tatil sezonunu sevgilisiyle Bodrum'da açtı.

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Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay denizde aşka geldi öpücüklere boğdu! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle dudak dudağa...

Nurgül Yeşilçay (45),rol aldığı dizinin çekimlerine ara verilmesinin ardından tatile çıktı. Yeşilçay, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Necati Kocabay (45) ile soluğu Bodrum'da aldı.

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay denizde aşka geldi öpücüklere boğdu! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle dudak dudağa...

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan aşıklar, önceki gün Güvercinlik'te bulunan bir otele giriş yaptı. İlerleyen saatlerde konakladıkları otelin plajına inen sevgililer, ilk başta sohbet ederek, güneşlenmeyi tercih etti.

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay denizde aşka geldi öpücüklere boğdu! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle dudak dudağa...

Daha sonra denize girmek isteyen iki sevgili, suyun soğuk olmasından dolayı birbirlerini cesaretlendirmeye çalıştı.

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay denizde aşka geldi öpücüklere boğdu! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle dudak dudağa...

"HADİ AŞKIM!"

Ünlü oyuncu, bir ara denize girmekten vazgeçerek, kumsalda oturmayı tercih etti. Kocabay'ın, "Haydi aşkım, birlikte girelim" çağrısına kayıtsız kalmayan Yeşilçay, sevgilisini geri çevirmedi.