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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’e kartopu saldırısı! O anlar yüzleri gülümsetti

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Ünlü oyuncu, karlar üzerinde video çekmeye çalışırken kartopu saldırısına uğradı. Törer'in eğlenceli anları, kısa sürede gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 10:45 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 10:47
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’e kartopu saldırısı! O anlar yüzleri gülümsetti

Ünlü oyuncu Özge Törer, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’e kartopu saldırısı! O anlar yüzleri gülümsetti

Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Törer, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Özge Törer'e kartopu saldırısı!

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’e kartopu saldırısı! O anlar yüzleri gülümsetti

Ünlü oyuncu, karlar üzerinde video çekmeye çalışırken kartopu saldırısına uğradı. Törer'in eğlenceli anları, kısa sürede gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’e kartopu saldırısı! O anlar yüzleri gülümsetti

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan görüntülere binlerce beğeni yağdı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’e kartopu saldırısı! O anlar yüzleri gülümsetti

İşte Özge Törer'in o paylaşımı...

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’e kartopu saldırısı! O anlar yüzleri gülümsetti

ÖZGE'NİN SOKAK TARZI

Öte yansan Özge Törer geçen günlerde sokakta veridği pozları yayınlamış ve tarzıyla kısa sürede gündem olmuştu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’e kartopu saldırısı! O anlar yüzleri gülümsetti

Ünlü oyuncuya "Çok güzelsin", "Çok şık görünüyorsun" yorumları yapılmıştı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’e kartopu saldırısı! O anlar yüzleri gülümsetti

İşte Özge Törer'in beğeni toplayan pozları...

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’e kartopu saldırısı! O anlar yüzleri gülümsetti

Özge Törer