Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’e kartopu saldırısı! O anlar yüzleri gülümsetti

Ünlü oyuncu Özge Törer , atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Törer, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, karlar üzerinde video çekmeye çalışırken kartopu saldırısına uğradı. Törer'in eğlenceli anları, kısa sürede gündem oldu.

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan görüntülere binlerce beğeni yağdı.