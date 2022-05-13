Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer spor tarzıyla kendine hayran bıraktı! Burak Özçivit’in partneri bahçe pozlarıyla yıktı geçti
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer spor tarzıyla kendine hayran bıraktı! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Törer, bu kez spor tarzıyla mest etti. Bahçe pozlarını art arda yayınlayan ünlü oyuncu adeta iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Burak Özçivit'in biricik partneri Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
13.05.2022 21:17 - Son Güncelleme: 13.05.2022 21:17
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle milyonları beğenisini kazandı.
Sergilediği performansla her Çarşamba gönüllere taht kuran Özge Törer, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.