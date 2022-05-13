Kasaba Doktoru’nun yıldızı Gülşah Çomoğlu’nun ‘canım sevgilim’ diye seslendiği eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer kızının babası...
Kasaba Doktoru'nun yıldızı Gülşah Çomoğlu'nun 'canım sevgilim' diye seslendiği eşi bakın kim! Kadrosunda Hazal Subaşı, Vildan Atasever, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Kasaba Doktoru dizisiyle ekrana geri dönen Gülşah Çomoğlu'nun hayatı merak edildi. 30 mayıs 1986 doğumlu olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Gülşah Çomoğlu evli mi?", "Gülşah Çomoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Unutma Beni ve Aşkın Bedeli dizileri ile oyunculuğa başlayan Gülşah Çomoğlu'nun biricik kızının babası...
13.05.2022 22:30 - Son Güncelleme: 13.05.2022 22:30
Unutma Beni ve Aşkın Bedeli dizileri ile oyunculuğa başlayan Gülşah Çomoğlu, Kasaba Doktoru'yla ekrana geri döndü.
36 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Gülşah Çomoğlu evli mi?", "Gülşah Çomoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Öte yandan Gülşah Çomoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarında eşinden "Canım sevgilim" diye bahsetmesi dikkat çekti.