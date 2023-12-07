Eski eşi Gamze Özçelik gibi her şeyden elini eteğini çekti maneviyata yöneldi! Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş artık başka biri son hali...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2010 yılında Murathan isminde bir oğulları olan çift, üç yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra ayrılık kararı aldı. Bir dönem hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Pektaş, uzun süre önce ekranlara veda etti. Şimdilerde sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen Pektaş'ın son hali herkesi şaşırtıyor.