Eski eşi Gamze Özçelik gibi her şeyden elini eteğini çekti maneviyata yöneldi! Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş artık başka biri son hali...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2010 yılında Murathan isminde bir oğulları olan çift, üç yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra ayrılık kararı aldı. Bir dönem hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Pektaş, uzun süre önce ekranlara veda etti. Şimdilerde sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen Pektaş'ın son hali herkesi şaşırtıyor.
Arka Sokaklar dizisinde partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmiş ikili 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Bir oğulları olan ikili 2011 yılında ise yollarını ayırmıştı. Ünlü çiftin 2010 yılında Murathan isminde bir oğulları oldu.
Seferihisarlı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Uğur Pektaş, otelcilik bölümünde öğrenim gördü ancak Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa yöneldi. Kuşdili, Düşler ve Gerçekler gibi dizilerde rol alan Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle hafızalara kazındı.
Sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olan Uğur Pektaş, maneviyata yönelmiş kendine bambaşka bir yol çizmişti.