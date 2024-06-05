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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer bakın aslen nereli çıktı! İşte Burak Özçivit’in biricik partnerinin memleketi...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Özge Törer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Özge Törer aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Özge Törer'in memleketi...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 15:02 Güncelleme 05 Haziran 2024, 15:02
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer bakın aslen nereli çıktı! İşte Burak Özçivit’in biricik partnerinin memleketi... 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Özge Törer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer bakın aslen nereli çıktı! İşte Burak Özçivit’in biricik partnerinin memleketi... 2

ÖZGE TÖRER KİMDİR?
Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, 1998 yılında dünyaya geldi.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer bakın aslen nereli çıktı! İşte Burak Özçivit’in biricik partnerinin memleketi... 3

Üniversiteyi Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde okudu.

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