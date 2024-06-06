50 yaşında yağ ve göbeği şıp diye eritti! 12 ayda 80 kilo verdiren Güllü diyeti! "Her gün tarçınlı su ve yeşil çay ile..."

Türk müziğinin sevilen ismi Güllü, zayıflama süreciyle gündemde büyük yankı uyandırdı. Her geçen gün gözle görülür bir şekilde zayıflayan Güllü, tam 80 kilo vererek adeta yeni bir görünüme kavuştu. Bu büyük değişim, birçok insanın dikkatini çekti ve ünlü şarkıcının zayıflama sırrını merak etmelerine neden oldu. Güllü, bu süreci ve sırrını gizlemeden paylaştı. Şarkıcı, kilo verme sürecinde uyguladığı yöntemleri ve yaşadığı deneyimleri samimiyetle anlatarak hayranlarına ilham kaynağı oldu. Güllü, zayıflamak için uyguladığı diyet ve egzersiz programını detaylandırdı, aynı zamanda bu süreçteki psikolojik ve fiziksel zorluklardan nasıl üstesinden geldiğini açıkladı.