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Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı! Hülya Koçyiğit son görüşmesini anlattı! “Ben konuştum, o gözleriyle...”

Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste karakterine hayat veren oyuncu Fatma Karanfil (72) Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Karanfil'in cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Birol Güven gibi isimlerin katıldığı cenaze töreninde Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit, Fatma Karanfil ile son görüşmesini anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 15:32 Güncelleme 05 Haziran 2024, 15:43
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı! Hülya Koçyiğit son görüşmesini anlattı! “Ben konuştum, o gözleriyle...” 1

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 25 Mayıs'ta entübe edilen Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste karakterine hayat veren oyuncu Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu için Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı! Hülya Koçyiğit son görüşmesini anlattı! “Ben konuştum, o gözleriyle...” 2

Taziyeleri, Karanfil'in yeğenleri Aslı Karanfil, Elif Karanfil ile eş ve çocukları kabul etti. Törene, aile üyelerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Hülya Koçyiğit, oyuncu Pınar Altuğ ve sevenleri katıldı.

Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı! Hülya Koçyiğit son görüşmesini anlattı! “Ben konuştum, o gözleriyle...” 3

1968 yılında Ses dergisinin yarışmasında 3. olmasının ardından kariyerine başlayan ve başta Keloğlan, Mavi Boncuk gibi Yeşilçam filmlerinde, Aşk-ı Memnu ve Çocuklar Duymasın gibi önemli dizilerde rol alan Fatma Karanfil'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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