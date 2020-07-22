Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan herkesi şaşırttı! Futbol oynuyor, şarkı söylüyor, 33 yaşındaki oyuncu meğer...
Kuruluş Osman dizisinde 'Ayşe Hatun' karakterine hayat veren Açelya Özcan, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Özel yaşamı ile 'Kuruluş Osman' dizisinde canlandırdığı 'Açelya' karakterinden çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren başarılı oyuncu Açelya Özcan, sosyal medyayı salladı. Kuruluş Osman dizisi ile adından sıkça söz ettiren Açelya Özcan, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. Oyunculuğunun yanı sıra futbol va müzikte de kabiliyetli olacan Açelya Özcan'ın 10 parmağında 10 marifet. İşte Kuruluş Osman'ın 'Ayşe Hatun'u ile Açelya Özcan arasındaki büyük fark...
22.07.2020 10:50
- Son Güncelleme: 22.07.2020 10:50
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