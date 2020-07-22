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Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın düğün tarihi belli oldu! Yasak aşkın detaylarını o isim ifşa etmişti...

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün birlikte olduğu yönündeki dedikoduların doğru çıkmasının ardından yasak ilişkiyle ilgili şoke eden detaylar, Emir Sarıgül'ün kuzeni Murat Sarıgül'den geldi! Emir Sarıgül'ün kuzeni, Buket Aydın hakkında anlattıklarıyla dikkat çekerken şok detayı da geçtiğimiz günlerde ifşa etti! "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayıran Buket Aydın, ertesi gün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı. Birlikteliklerini inkar ettikten sonra öpüşme fotoğrafları ile aşkları gün yüzüne çıkan Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın Göcek'te baş başa tatil yaptığı ortaya çıktı. Yakın dostları ile heyecanlarını paylaşan ikilinin, nikah masasına oturacağı tarih belli oldu.

22.07.2020 10:31 - Son Güncelleme: 22.07.2020 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





