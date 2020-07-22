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Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın düğün tarihi belli oldu! Yasak aşkın detaylarını o isim ifşa etmişti...

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün birlikte olduğu yönündeki dedikoduların doğru çıkmasının ardından yasak ilişkiyle ilgili şoke eden detaylar, Emir Sarıgül'ün kuzeni Murat Sarıgül'den geldi! Emir Sarıgül'ün kuzeni, Buket Aydın hakkında anlattıklarıyla dikkat çekerken şok detayı da geçtiğimiz günlerde ifşa etti! "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayıran Buket Aydın, ertesi gün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı. Birlikteliklerini inkar ettikten sonra öpüşme fotoğrafları ile aşkları gün yüzüne çıkan Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın Göcek'te baş başa tatil yaptığı ortaya çıktı. Yakın dostları ile heyecanlarını paylaşan ikilinin, nikah masasına oturacağı tarih belli oldu.

22.07.2020 10:31 - Son Güncelleme: 22.07.2020 10:49
Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın düğün tarihi belli oldu! Yasak aşkın detaylarını o isim ifşa etmişti...

Spiker Buket Aydın ile Şişli'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı belgelendi. Ana haber spikeri Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmıştı. Buket Aydın, bu olaydan bir gün sonra ise eşi Erce Baykal ile boşandı.

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Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın düğün tarihi belli oldu! Yasak aşkın detaylarını o isim ifşa etmişti...

Birlikteliklerini inkar ettikten sonra öpüşme fotoğrafları ile aşkları gün yüzüne çıkan Emir Sarıgül ile Buket Aydın, Göcek'te baş başa tatil yapıyor.

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın düğün tarihi belli oldu! Yasak aşkın detaylarını o isim ifşa etmişti...

EYLÜL'DE BUKET SARIGÜL OLACAK

Sabah'ın haberine göre; yakın dostları ile heyecanlarını paylaşan ikilinin, Eylül ayında nikah masasına oturacağı iddia ediliyor.

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın düğün tarihi belli oldu! Yasak aşkın detaylarını o isim ifşa etmişti...

Bu arada Sarıgül'ün Aydın'a Rolex marka bir saat hediye ettiği de öğrenildi.

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın düğün tarihi belli oldu! Yasak aşkın detaylarını o isim ifşa etmişti...

Sarıgül'ün binlerce liraya bu marka saat almasının nedeninin ise Aydın'ın daha önce haber programında Rolex taktığı için çok eleştirilmesi olabileceği konuşuluyor.

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