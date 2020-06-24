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Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi'de işe başladı! İtinayla otomobil modifiye edilir...

Kıvanç Tatlıtuğ'un klasik otomobil düşkünlüğünü bilmeyen yok. Yakışıklı oyuncu, hobisini meslek haline getirdi. 36 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde tamirhane açtı. Başarılı oyuncu, tamirhanede yalnızca modifiye işleriyle ilgilenmiyor, hem kendisi için farklı dönemlere ait otomobiller topluyor hem de yakın dostlarına yardımcı oluyor. Geniş bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatlıtuğ, koleksiyonuna bir otomobil daha ekledi. 1970 model Chevrolet Monte Carlo satın alan Tatlıtuğ, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL ödedi.

24.06.2020 11:33 - Son Güncelleme: 24.06.2020 11:50
Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi'de işe başladı! İtinayla otomobil modifiye edilir...

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde tamirhane açtı. Motosiklet ve otomobil tutkusu ile bilinen 36 yaşındaki oyuncu, modifiye işleriyle bizzat ilgileniyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi'de işe başladı! İtinayla otomobil modifiye edilir...

500 BİN TL!
Bu arada ünlü oyuncu, koleksiyonuna bir otomobil daha ekledi. 1970 model Chevrolet Monte Carlo satın alan Tatlıtuğ, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL ödedi.

Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi'de işe başladı! İtinayla otomobil modifiye edilir...
Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi'de işe başladı! İtinayla otomobil modifiye edilir...
Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi'de işe başladı! İtinayla otomobil modifiye edilir...

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