Kuruluş Osman'ın ardından bomba gelişme! Kuruluş Osman'da meraklı bekleyiş...
Kuruluş Osman'ın ardından bomba gelişme! Kuruluş Osman'da meraklı bekleyiş... Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman filmlerinin ardından seriye yeni bir film daha mı ekleniyor? Diriliş ve Kuruluş dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni filmin mesajını sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi milyonlar tarafından ilgi gören yapımlara imza atan Mehmet Bozdağ isminin Uyanış olabileceği söylenen yeni filmle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Ayrıca Kuruluş Osman dizisinin takipçileri, "Kuruluş Osman Ertuğrul Bey obaya ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Son alınan bilgilere göre, Engin Altan Düzyatan'ın diziye katılıp katılmayacağı dizideki gelişmelere ve yapımcı ile yapılacak görüşmelere göre şekillenecek.
Atv ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Dizinin takipçileri, Kuruluş Osman'ın yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. 15 Nisan ATV yayın akışı sorgulanmaya başlandı. Kovid-19 salgını nedeniyle dizi çekimlerinin ertelenmesinden dolayı dizilerin yeni bölümleri de yayınlanmıyor. Birçok dizi yeni bölümlerine ara verdi. Kuruluş Osman'ın da yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Bu bağlamda dizi ile ilgili başka gelişmeleri sunuyoruz.
Ertuğrul Bey geri dönecek mi?
Son olarak rol aldığı Kurşun dizisinin ekranlara veda etmesinin ardından Engin Altan Düzyatan'ın yeniden sakal bırakmaya başlaması sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili son yaptığı açıklamada "Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:
"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"