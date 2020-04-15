Aleyna Tilki'nin paylaşımına tepki! 'Parayla her şeyi alamazsın'
Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile ayrıldığı yönündeki iddialarla son günlerde adından sıkça bahsettiriyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma engeline takılan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti! Karantina günlerinin sevgilisi Kadir Güneş ile ayrılığı da beraberinde getirdiği iddia edilen Aleyna Tilki'nin depresyonda olduğu da bir başka iddialar arasındaydı. Tilki, tepki çeken paylaşımıyla depresyon dedikodusunu doğrulamış oldu.
Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Aleyna Tilki, karantina döneminde de adından söz ettiriyor. Genç şarkıcı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz haftalarda Covid-19 tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirildi.
O günden beri evden çıkmayan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan genç şarkıcı, "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak" diye paylaşım yaptı.
Birçok kullanıcı, Tilki'nin bu sözlerini espriler yaparak tiye aldı. Bazı takipçileri de "Parayla her şeyi alamazsın" diyerek şarkıcıyı eleştirdi.
Aleyna Tilki depresyona girdi. Modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile birlikte olan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, iddiaya göre sevgilisi ile ayrıldı. Türkiye'de binin üzerinde vatandaşın ölümüne neden olan corona virüs salgınından korunmak için karantinada olan Aleyna Tilki, son olarak özel hayatıyla magazin gündemine geldi.