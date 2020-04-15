Aleyna Tilki'nin paylaşımına tepki! 'Parayla her şeyi alamazsın'

O günden beri evden çıkmayan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan genç şarkıcı, "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak" diye paylaşım yaptı.

Birçok kullanıcı, Tilki'nin bu sözlerini espriler yaparak tiye aldı. Bazı takipçileri de "Parayla her şeyi alamazsın" diyerek şarkıcıyı eleştirdi.