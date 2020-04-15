Yasemin Kay Allen Instagram'dan ev halini paylaştı! 'Şokunuzu yaşayın...'
Yasemin Kay Allen oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. 10 Temmuz 1989 yılında, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da dünyaya gelen güzel oyuncu, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Yasemin Allen, İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı ve on sekiz yaşında Türkiye'ye döndü. Koronavirüs nedeni ile evinden dışarı çıkmayan Allen, resim çizerken çekildiği videoyu sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. "Kendinize zaman tanıyın. Gerekirse ağlayın. Şokunuzu yaşayın." diyen Yasemin Kay Allen'ın paylaşımına beğeni yağdı. İşte ünlülerin koronavirüs günlükleri...
Yasemin Kay Allen Londra'yı konumlandırarak sosyal medya hesabından ev halini paylaştı. Çizim yaparken görülen 30 yaşındaki güzel oyuncu, "Bugün evde geçirdiğim şu günlerden küçük bir kesitler görebilirsiniz #stayhome Herkes şu döneminde ekstra yaratıcı olacak, bi anda fitness manyağı olacak ve bu sürecin içinden asssskerrrr gibi çıkacak diye birşey yok. Kendinize zaman tanıyın. Gerekirse ağlayın. Şokunuzu yaşayın. Boş boş duvara bakın isterseniz. Bulutların arkasından o güneş doğacak yine elbet. Arkadaşlarınızı arayın. Ailenizi arayın. Sabırla, sevgiyle kalın." notuyla dikkat çekti.
YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?
Yasemin Allen tam adıyla Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989 yılında, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da dünyaya geldi. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Yasemin Allen, İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
Allen, 2008'de yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırdı. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. 2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırdı.
Allen,Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı. 2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır.
Yasemin Allen, son olarak Rus ajanı'Katrina Zarkova' rolüyle ABD-İngiltere ortak yapımı 'Strike Back' dizisinde yer alıyor.