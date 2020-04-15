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Yasemin Kay Allen Instagram'dan ev halini paylaştı! 'Şokunuzu yaşayın...'

Yasemin Kay Allen oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. 10 Temmuz 1989 yılında, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da dünyaya gelen güzel oyuncu, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Yasemin Allen, İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı ve on sekiz yaşında Türkiye'ye döndü. Koronavirüs nedeni ile evinden dışarı çıkmayan Allen, resim çizerken çekildiği videoyu sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. "Kendinize zaman tanıyın. Gerekirse ağlayın. Şokunuzu yaşayın." diyen Yasemin Kay Allen'ın paylaşımına beğeni yağdı. İşte ünlülerin koronavirüs günlükleri...

15.04.2020 16:23 - Son Güncelleme: 15.04.2020 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





