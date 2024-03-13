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Seda Sayan’ın müstakbel gelinine bakın! Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan “Sürpriz” diyerek yeni imajını paylaştı!

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Gülayşe karakteriyle büyük beğeni toplayan İlayda Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu, şimdi ise yeni imajıyla gündem oldu. Alişan, son halini "Sürpriz" notuyla Instagram'da yayınladı. Oyuncunun yeni imajına beğeni yağdı. İşte İlayda Alişan'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 11:19 Güncelleme 13 Mart 2024, 11:20
Seda Sayan’ın müstakbel gelinine bakın! Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan “Sürpriz” diyerek yeni imajını paylaştı! 1

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Seda Sayan’ın müstakbel gelinine bakın! Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan “Sürpriz” diyerek yeni imajını paylaştı! 2

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Seda Sayan’ın müstakbel gelinine bakın! Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan “Sürpriz” diyerek yeni imajını paylaştı! 3

İmaj değiştiren Alişan, yeni halini "Sürpriz" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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