Seda Sayan’ın müstakbel gelinine bakın! Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan “Sürpriz” diyerek yeni imajını paylaştı!

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Gülayşe karakteriyle büyük beğeni toplayan İlayda Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu, şimdi ise yeni imajıyla gündem oldu. Alişan, son halini "Sürpriz" notuyla Instagram'da yayınladı. Oyuncunun yeni imajına beğeni yağdı. İşte İlayda Alişan'ın o paylaşımı...