5 yılı devirdiler! 45’lik Asena’nın biricik eşi bakın kim çıktı! İbrahim Tatlıses'in programındaki danslarıyla popülerleşmişti...
Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, İbrahim Tatlıses'in programlarında sergilediği oryantal performanslarıyla hafızalara kazındı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Asena, evlendikten sonra magazin gündeminden elini eteğini çekti. Uzun yıllar yaptığı dansözlüğü bırakma kararı da alan ünlü isim, Almanya'ya taşındı ve burada yeni bir mesleğe başladı. Bir gelinlik mağazası açan ve özel koleksiyonlar hazırlayan Asena'nın ilk defilesi ise bugün gerçekleşti. Bunun üzerine kısa sürede gündem olan ve hayatı araştırılmaya başlanan Asena'nın özellikle eşi merak edildi. Bakın Asena 5 yıl önce kiminle nikah masasına oturmuş...
16.11.2022 21:48 - Son Güncelleme: 16.11.2022 21:48
İbrahim Tatlıses'in programlarında sergilediği oryantal performansıyla popülerleşen Asena, evlendikten sonra magazin gündeminden elini eteğini çekti.
Uzun yıllar yaptığı dansözlüğü de bırakan ünlü isim, kendine yeni bir meslek seçerek gelinlik mağazası açtı. Özel koleksiyonlar hazırlayan Asena bir defile düzenledi.
Kendisi de dikiş yapan Asena yaptığı açıklamada "Sabır gerektiren işlemeleri babaannemden öğrendim, birlikte yatak örtüsü dikerdik" ifadelerine yer verdi.
40 manken ile beraber podyuma çıkan Asena, yanında olan herkese teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı.
Bunun üzerine kısa sürede gündem olan ve hayatı araştırılmaya başlanan Asena'nın özellikle eşi merak edildi.