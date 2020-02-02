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Ebru Şahin havuz başı pozuyla kafaları karıştırdı! Fotoğrafı çeken kişi Ebru Şahin'in sevgilisi mi?

Ebru Şahin, "Belki cok özledim. İyi pazarlar" notuyla kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin geçtiğimiz yaz ayında sezon finali yapmasının ardından 'Şuursuz Aşk' filmi için kamera karşısına geçmişti. Filmin çekimleri tamamlandıktan sonra güzel oyuncu soluğu Phuket'te aldı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 25 yaşındaki oyuncu, Instagram'daki son gönderisiyle kafaları karıştırdı. Bunun nedeni ise Phuket tatilinde dünyaca ünlü isimle ortaya çıkan fotoğraflarından sonra ikilinin arasında aşk dedikodularının olması. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in Instagram paylaşımını sevgilisi mi çekti? İşte Ebru'nun çok konuşulan pozları...

02.02.2020 16:50 - Son Güncelleme: 02.02.2020 16:50
Ebru Şahin havuz başı pozuyla kafaları karıştırdı! Fotoğrafı çeken kişi Ebru Şahin'in sevgilisi mi?

Ebru Şahin, projeleri kadar Instagram paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Aylar önce gittiği Phuket tatilinden tbt paylaşımı yapan Şahin, pozuna "Belki çok özledim. İyi pazarlar" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ancak akıllarda bir soru işareti vardı: Fotoğrafı çeken kşi Ebru Şahin'in sevgilisi mi?

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Ebru Şahin havuz başı pozuyla kafaları karıştırdı! Fotoğrafı çeken kişi Ebru Şahin'in sevgilisi mi?

Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in, dizideki rol arkadaşı Akın Akınözü ile olan uyumu konuşulurken, geçtiğimiz yaz aylarında ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Ebru Şahin havuz başı pozuyla kafaları karıştırdı! Fotoğrafı çeken kişi Ebru Şahin'in sevgilisi mi?

Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin sezon finali yapmasının ardından 'Şuursuz Aşk' filmi için kamera karşısına geçmişti. Filmin çekimleri tamamlanmasının ardından güzel oyuncu soluğu Phuket'te aldı.

Ebru Şahin havuz başı pozuyla kafaları karıştırdı! Fotoğrafı çeken kişi Ebru Şahin'in sevgilisi mi?

Şahin, Phuket'te Breziyalı model Sidney Mello ile bir araya geldi. Birlikte tatil yapan ikiliden Ebru Şahin, ünlü modelin ailesiyle de tanıştı.

Ebru Şahin havuz başı pozuyla kafaları karıştırdı! Fotoğrafı çeken kişi Ebru Şahin'in sevgilisi mi?

Breziyalı model Sidney Mello, Ebru Şahin ve arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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