Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Nikola’yla kozlarını paylaşan Osman Bey canını ortaya koyuyor!
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin son bölümünde, Osman Bey oba içerisindeki ihanete son vermek üzere harekete geçti. Osman Bey'in muhteşem planının ardından Hazal Hatun yakalandı ve Dündar ele geçirildi. Son bölümüyle izleyicisinden tam not alan dizinin yeni bölüm fragmanı ise dikkat çekti. Kuruluş Osman'ın 54. bölüm 2. fragmanına "Kurulan bir oyun ne kadar kolaysa o kadar zor bozulur...'" sözleri damga vurdu. İşte reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın 54. bölümünde yaşanacak olaylar…
KURULUŞ OSMAN 54. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Kuruluş Osman, heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Reytingleri alt üst eden bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümünde Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetinin cezasını bizzat kesecek ve Söğüt'e baskın planlayan Nikola'yla savaş meydanında yüzleşecek!
DÜNDAR BEY HER ŞEYİ İTİRAF EDİYOR
Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.
NİKOLA, SÖĞÜT'E SALDIRIYOR
Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir.
TOGAY UÇ BÖLGESİNE DÖNÜYOR
Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!