Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Nikola’yla kozlarını paylaşan Osman Bey canını ortaya koyuyor!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin son bölümünde, Osman Bey oba içerisindeki ihanete son vermek üzere harekete geçti. Osman Bey'in muhteşem planının ardından Hazal Hatun yakalandı ve Dündar ele geçirildi. Son bölümüyle izleyicisinden tam not alan dizinin yeni bölüm fragmanı ise dikkat çekti. Kuruluş Osman'ın 54. bölüm 2. fragmanına "Kurulan bir oyun ne kadar kolaysa o kadar zor bozulur...'" sözleri damga vurdu. İşte reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın 54. bölümünde yaşanacak olaylar…

13.04.2021 15:55 - Son Güncelleme: 13.04.2021 15:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





