Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı! Vali Saguros ve Göktuğ yaralandı
Kuruluş Osman'da ölümcül saldırı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 73'üncü bölümünde, İznik Valisi Saguros kızı Hera ile birlikte Kayı Obası'na geldi ve Osman Bey'i ziyaret etti. Vali Saguros'un bu ziyaretinden son derece rahatsız olan tekfurlar, hain bir saldırı planladı. O anlar milyonları ekran başına kilitlerken #TürkünTöresi etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte o sahne...
01.12.2021 22:41
- Son Güncelleme: 01.12.2021 22:57
İmzaladıkları ticaret anlaşmasını onurlandırmak için kızı ile birlikte Kayı Obası'nı ziyaret eden İznik Valisi Saguros, Osman Bey'in hazırladığı karşılamadan çok memnun oldu. Osman Bey, obayı gezdirdiği Vali Saguros'u ardından Söğüt'e götürdü.
Vali Saguros'un çarşıdaki ziyareti sırasında beklediği fırsatı elde edemeyen Julia ve savaşçıları, hanın mutfağına sızarak Osman Bey'in sofrasına saldırmayı planladı.