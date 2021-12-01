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Haberler Magazin Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı! Vali Saguros ve Göktuğ yaralandı

Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı! Vali Saguros ve Göktuğ yaralandı

Kuruluş Osman'da ölümcül saldırı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 73'üncü bölümünde, İznik Valisi Saguros kızı Hera ile birlikte Kayı Obası'na geldi ve Osman Bey'i ziyaret etti. Vali Saguros'un bu ziyaretinden son derece rahatsız olan tekfurlar, hain bir saldırı planladı. O anlar milyonları ekran başına kilitlerken #TürkünTöresi etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte o sahne...

01.12.2021 22:41 - Son Güncelleme: 01.12.2021 22:57
Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı! Vali Saguros ve Göktuğ yaralandı

İmzaladıkları ticaret anlaşmasını onurlandırmak için kızı ile birlikte Kayı Obası'nı ziyaret eden İznik Valisi Saguros, Osman Bey'in hazırladığı karşılamadan çok memnun oldu. Osman Bey, obayı gezdirdiği Vali Saguros'u ardından Söğüt'e götürdü.

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Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı! Vali Saguros ve Göktuğ yaralandı

Söğüt'te esnafları ziyaret eden ve Şeyh Edebalı ile tanışan Vali Saguros, gördüklerinden hayli etkilendi. Bu ziyaretin istihbaratını alan tekfurlar, Julia ve suikastçılarını Söğüt'e göndererek Vali Saguros'u ve kızını ortadan kaldırmaya karar verdi.

Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı! Vali Saguros ve Göktuğ yaralandı

Osman Bey, misafirleri için mükellef bir sofra hazırlattı. Söğüt'teki handa verilen yemekte Malhun Hatun, Bala Hatun, Gündüz Bey, Selcan Hatun, Göktuğ Alp, Boran Alp, Aygül Hatun, Kumral Abdal, Şeyh Edebalı ile Vali Saguros ve kızı Hera yer aldı.

Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı! Vali Saguros ve Göktuğ yaralandı

Vali Saguros'un çarşıdaki ziyareti sırasında beklediği fırsatı elde edemeyen Julia ve savaşçıları, hanın mutfağına sızarak Osman Bey'in sofrasına saldırmayı planladı.

Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı! Vali Saguros ve Göktuğ yaralandı

Suikastçılar tüm güvenlik önlemlerine rağmen mutfağa girerek hizmetlileri etkisiz hale getirdi ve kılık değiştirip sofraya yöneldi.

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