Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı! Vali Saguros ve Göktuğ yaralandı

Söğüt'te esnafları ziyaret eden ve Şeyh Edebalı ile tanışan Vali Saguros, gördüklerinden hayli etkilendi. Bu ziyaretin istihbaratını alan tekfurlar, Julia ve suikastçılarını Söğüt'e göndererek Vali Saguros'u ve kızını ortadan kaldırmaya karar verdi.