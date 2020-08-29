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Demet Özdemir dans videosunda döktürdü! Yıllar içinde değişmeyen tek şey Demet Özdemir'in dans sevgisi...
Demet Özdemir dans videosunda döktürdü! Yıllar içinde değişmeyen tek şey Demet Özdemir'in dans sevgisi...
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde adı Murat Boz ile anılan Demet Özdemir'in dans videosu sosyal medyayı salladı. Daha önce pek çok yerde dansçılık yaptığı bilinen Demet Özdemir'in videosu binlerce kez beğenildi. İşte o anlar...
29.08.2020 17:14
- Son Güncelleme: 29.08.2020 17:20
Daha önce bir dansçılık geçmişi olduğu bilinen ünlü oyuncu Demet Özdemir, hünerlerini Instagram hesabında paylaştığı videoyla sergiledi.
Özdemir, dans ettiği bir videoyu Instagram hesabında paylaştıç.
Paylaştığı fotoğrafın altına arkadaşını da etiketleyen Demet Özdemir şu notu düştü:
Biz biraz eğlendik. Seninle dans etmek çok eğlenceli. Şahanesin ... E zaman varken biraz dans etmek hiç fena fikir değil.
Diziler ve ekrandaki yarışmalar sayesinde hayatımıza sürekli yeni isimler giriyor. Bunların birçoğu başarılı olamayıp bir süre sonra hem piyasadan hem de hafızalardan çabucak siliniyor. Hafızalardan kolay kolay silinmemeye kararlı isimlerden birisi Demet Özdemir.
Lise yıllarında dansa olan ilgisi onu dans eğitimi almaya yönlendirdi. Dansçı olarak 3,5 yıl şarkıcı Bengü ile çalıştı. Ayrıca bir dönem Efes Kızları kadrosunda görev aldı.