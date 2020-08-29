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Demet Özdemir dans videosunda döktürdü! Yıllar içinde değişmeyen tek şey Demet Özdemir'in dans sevgisi...

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde adı Murat Boz ile anılan Demet Özdemir'in dans videosu sosyal medyayı salladı. Daha önce pek çok yerde dansçılık yaptığı bilinen Demet Özdemir'in videosu binlerce kez beğenildi. İşte o anlar...

29.08.2020 17:14 - Son Güncelleme: 29.08.2020 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





