PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

61 yaşında ama 20’lik gibi! Alejandra Marisa'nın 41 yaş genç gözükme sırrı

61 yaşındaki Alejandra Marisa Rodríguez'in geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf, binlerce beğeni ve yorum aldı. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Rodríguez, yaşsız güzelliğini sergilediği bu kareyle kısa sürede viral oldu. Takipçileri tarafından "Zamana meydan okuyan kadın" olarak anılmaya başlayan Rodríguez, bu paylaşımla milyonlara ilham verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 18:54 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 18:54
61 yaşında ama 20’lik gibi! Alejandra Marisa’nın 41 yaş genç gözükme sırrı

Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından "Yaş sadece bir sayı" notuyla yaptığı paylaşım, tüm dünyada yankı uyandırdı. Miss Buenos Aires 2024 unvanını kazanan Alejandra Marisa Rodríguez, bu sözleriyle sadece bir güzellik yarışmasına değil, yaşa dayalı önyargılara da meydan okudu.

61 yaşında ama 20’lik gibi! Alejandra Marisa’nın 41 yaş genç gözükme sırrı

👑 GÜZELLİĞİN YAŞI YOK!

60 yaşındaki Arjantinli avukat ve gazeteci Alejandra Marisa Rodríguez, yaşlanmaya meydan okuyarak tüm dünyada büyük ses getirdi. Geçtiğimiz aylarda Miss Buenos Aires 2024 unvanını kazanan Rodríguez, sadece güzelliğiyle değil, ilham veren yaşam tarzıyla da adından söz ettiriyor. Genç görünümünü sağlıklı yaşam alışkanlıklarına borçlu olduğunu açıklayan Rodríguez, "Yaş sadece bir sayı" diyerek, güzelliğin zamanla sınırlı olmadığını bir kez daha kanıtladı.

61 yaşında ama 20’lik gibi! Alejandra Marisa’nın 41 yaş genç gözükme sırrı

🌟 MİSS UNİVERSE YARIŞMASINA DAMGA VURDU

2024 yılında Miss Universe organizasyonunun 1958'den bu yana uygulanan yaş sınırını kaldırması, güzellik yarışmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Bu kararla birlikte Alejandra Marisa Rodríguez, 60 yaşında Buenos Aires Güzeli seçilerek tarihe geçti. Rodríguez, yarışmada genç rakiplerine karşı gösterdiği performansla jüriyi kendine hayran bıraktı.

61 yaşında ama 20’lik gibi! Alejandra Marisa’nın 41 yaş genç gözükme sırrı

💬 Sahnedeki sözleri ise alkış aldı:

"Tüm kadınlara güzelliğin yaşı olmadığını ve sınırları aşabileceğimizi göstermek istedim. Kendime güvendim ve fiziksel olarak hazırlandım. Bu bir başlangıç."

61 yaşında ama 20’lik gibi! Alejandra Marisa’nın 41 yaş genç gözükme sırrı

🧴 GENÇLİK SIRRI: SAĞLIKLI YAŞAM

Alejandra'nın genç kalma formülü aslında oldukça basit ama disiplinli bir yaşam tarzına dayanıyor. İşte Rodríguez'in paylaştığı alışkanlıkları:

  • 🧘‍♀️ Haftada 3 gün düzenli egzersiz

  • Aralıklı oruç (intermittent fasting) uygulaması

61 yaşında ama 20’lik gibi! Alejandra Marisa’nın 41 yaş genç gözükme sırrı

  • 🥗 Taze sebze-meyve ağırlıklı beslenme

  • 🌿 Anti-aging içerikli kaliteli cilt bakım ürünleri

  • 🧠 Zihinsel olarak aktif ve üretken kalma alışkanlığı

61 yaşında ama 20’lik gibi! Alejandra Marisa’nın 41 yaş genç gözükme sırrı

💬 "GÜZELLİĞİN SON KULLANMA TARİHİ YOK!"

Rodríguez, İspanyolca yayın yapan bir kanala verdiği röportajda yarışmaya katılımını "gelmekte olan bir değişimin ilk adımı" olarak nitelendirdi. Sosyal medya kullanıcıları da Rodríguez'e büyük destek vererek, yaş ayrımcılığına karşı bir duruş sergilemesini takdir etti.

61 yaşında ama 20’lik gibi! Alejandra Marisa’nın 41 yaş genç gözükme sırrı

"Sanırım jüri, neslimin kadınlarını temsil etme konusundaki güvenimi ve tutkumu gördü."

61 yaşında ama 20’lik gibi! Alejandra Marisa’nın 41 yaş genç gözükme sırrı

Fotoğraflar: Instagram