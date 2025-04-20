61 yaşında ama 20’lik gibi! Alejandra Marisa’nın 41 yaş genç gözükme sırrı

Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından "Yaş sadece bir sayı" notuyla yaptığı paylaşım, tüm dünyada yankı uyandırdı. Miss Buenos Aires 2024 unvanını kazanan Alejandra Marisa Rodríguez, bu sözleriyle sadece bir güzellik yarışmasına değil, yaşa dayalı önyargılara da meydan okudu.

👑 GÜZELLİĞİN YAŞI YOK! 60 yaşındaki Arjantinli avukat ve gazeteci Alejandra Marisa Rodríguez, yaşlanmaya meydan okuyarak tüm dünyada büyük ses getirdi. Geçtiğimiz aylarda Miss Buenos Aires 2024 unvanını kazanan Rodríguez, sadece güzelliğiyle değil, ilham veren yaşam tarzıyla da adından söz ettiriyor. Genç görünümünü sağlıklı yaşam alışkanlıklarına borçlu olduğunu açıklayan Rodríguez, "Yaş sadece bir sayı" diyerek, güzelliğin zamanla sınırlı olmadığını bir kez daha kanıtladı.

🌟 MİSS UNİVERSE YARIŞMASINA DAMGA VURDU 2024 yılında Miss Universe organizasyonunun 1958'den bu yana uygulanan yaş sınırını kaldırması, güzellik yarışmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Bu kararla birlikte Alejandra Marisa Rodríguez, 60 yaşında Buenos Aires Güzeli seçilerek tarihe geçti. Rodríguez, yarışmada genç rakiplerine karşı gösterdiği performansla jüriyi kendine hayran bıraktı.

💬 Sahnedeki sözleri ise alkış aldı: "Tüm kadınlara güzelliğin yaşı olmadığını ve sınırları aşabileceğimizi göstermek istedim. Kendime güvendim ve fiziksel olarak hazırlandım. Bu bir başlangıç."