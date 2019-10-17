Kuruluş Osman ve Hercai'ye büyük ilgi! Cannes'a damga vurdular...
Kuruluş Osman ve Hercai'den Cannes çıkarması! Dizi Atv'de izlenir sloganı ile yerli ve yabancı milyonların gönlünü fetheden Atv, her yıl Ekim ayında Cannes'da düzenlenen TV içerik fuarı MIPCOM'u bu sene de fethetti. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ; Hercai dizisinin başrol oyuncuları Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Ayda Aksel; dizinin yönetmenleri Cem Karcı ve Benal Tairi ile yapımcı Banu Akdeniz, Atv ekibi ile beraber sektörün temsilcileri ile Cannes'da bir araya geldi. Atv, aynı gün iki tanıtım toplantısı birden düzenleyen tek TV kanalı olarak Cannes'da büyük ilgi topladı.
Hercai ve Kuruluş Osman beş ülke ile ön anlaşma imzaladı. Dört gün süren fuarın henüz ikinci günü sona ermeden Hercai, Bulgaristan, Arnavutluk ve İspanya'ya satılırken, çekimleri henüz başlamış olan Kuruluş Osman'a ise Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından ön rezervasyon yapıldı.
Kuruluş Osman (The Ottoman) Cannes'da!
Yurt dışında "The Ottoman" adıyla yayınlanacak olan atv'nin yeni dizisi "Kuruluş Osman" Türkiye'den önce ilk defa Cannes'da basının karşısına çıktı. Cannes'da kurulan dev Osmanlı çadırı ile halkın yoğun ilgisini çeken dizinin tanıtım toplantısı, sektörün önde gelen temsilcilerini ve basını bir araya getirdi.
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın açılış konuşmasıyla başlayan lansmanda dizinin küçük bir çadırdan çıkıp dev bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesini anlattığını söyledi. Bozdağ, ayrıca senaryoyu yazarken mevcut tüm tarihi bilgilerden faydalanıldığını, hikayenin aslına sadık kalması için özveri ile çalışan büyük bir ekip ve dev bir plato kurulduğunu söyleyerek tüm ekibe ve Atv yöneticilerine teşekkür etti. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ise dizide bir devletin nasıl bir aşk ve büyük özveri ile kurulduğunu anlattığını, senaryo için bir yılı aşkın zamandır hazırlandığını söyledi.