Bahar Candan'ı hastanelik eden kişinin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı! Yüzüne 10 dikiş atılan Bahar Candan'ın son hali...

Bahar Candan'ı hastanelik eden kişinin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı! Skandallar kraliçesi Bahar Candan tatil için gittiği Uludağ'da uğradığı şiddet nedeniyle hastaneye kaldırıldı. "İşte Benim Stilim","Doya Doya Moda" programlarıyla ekranlarda boy gösteren Bahar Candan'ın saldırıya uğramasının ardından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yüzüne 10 dikiş atıldığını duyuran Candan'ı tanınmaz hale getiren kişinin serbest bırakılmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, olayı İstanbul Sözleşmesi'ne bile dayandırdı. Ancak olayın aslının sosyal medyada paylaşıldığı gibi olmadığı Savcılık'ta ortaya çıktı. İşte detaylar ve Bahar Candan'ın son hali...

29.03.2021 14:03 - Son Güncelleme: 29.03.2021 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





