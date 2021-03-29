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Bahar Candan'ı hastanelik eden kişinin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı! Yüzüne 10 dikiş atılan Bahar Candan'ın son hali...

Bahar Candan'ı hastanelik eden kişinin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı! Skandallar kraliçesi Bahar Candan tatil için gittiği Uludağ'da uğradığı şiddet nedeniyle hastaneye kaldırıldı. "İşte Benim Stilim","Doya Doya Moda" programlarıyla ekranlarda boy gösteren Bahar Candan'ın saldırıya uğramasının ardından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yüzüne 10 dikiş atıldığını duyuran Candan'ı tanınmaz hale getiren kişinin serbest bırakılmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, olayı İstanbul Sözleşmesi'ne bile dayandırdı. Ancak olayın aslının sosyal medyada paylaşıldığı gibi olmadığı Savcılık'ta ortaya çıktı. İşte detaylar ve Bahar Candan'ın son hali...

29.03.2021 14:03 - Son Güncelleme: 29.03.2021 14:04
Bahar Candan'ı hastanelik eden kişinin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı! Yüzüne 10 dikiş atılan Bahar Candan'ın son hali...

Bahar Candan'ı hastanelik eden kişinin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı! Uludağ'a 24 Mart Çarşamba günü biri kadın, diğeri erkek 2 arkadaşıyla birlikte gelen Bahar Candan, gece 04:00 sıralarında saldırıya uğradığını söyleyerek otel görevlilerinden yardım istedi.

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Bahar Candan'ı hastanelik eden kişinin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı! Yüzüne 10 dikiş atılan Bahar Candan'ın son hali...

Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine sabaha karşı otele gelen jandarma, Bahar Candan ve arkadaşlarının ifadelerini aldı. Candan, İstanbul'dan birlikte Uludağ'a geldiği Murat D. tarafından yüzüne telefonla vurularak dövüldüğünü ileri sürüldü.

Bahar Candan'ı hastanelik eden kişinin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı! Yüzüne 10 dikiş atılan Bahar Candan'ın son hali...

"TARTIŞTIK AMA BEN YAPMADIM"

Bahar Candan'ı dövdüğü ileri sürülen Murat D. çektiği video görüntüleriyle kendini savunurken, Savcılığa olayı kendisinin gerçekleştirmediğini, otele gelen başka bir erkek tarafından yapıldığını söyledi.

Bahar Candan'ı hastanelik eden kişinin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı! Yüzüne 10 dikiş atılan Bahar Candan'ın son hali...

Otel çalışanları da ifadelerinde; Bahar Candan'ın beraber geldiği kişilerden sonra, gece saatlerinde otele başka erkeklerin geldiğini ve Candan'ın bunlardan biriyle odaya gitmesi üzerine, beraber geldiği Murat D. ile tartıştığını söylediler.

Bahar Candan'ı hastanelik eden kişinin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı! Yüzüne 10 dikiş atılan Bahar Candan'ın son hali...

Odaya gittiği kişiden para aldığı ileri sürülen Bahar Candan'ın olayın ardından Bursa'da bir hastaneye gittiği ancak burada tedavi olmayı redderek İstanbul'da bir estetik merkezine başvurduğu öğrenildi.