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Şeyma Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı ayağa kalkacak hali yok! Estetik tutkusu başına iş açtı hem burnu hem poposu...

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Subaşı'nın yalnızlığı kısa sürdü. Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu ortaya çıkan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bir süredir paylaşım yapmıyordu. Herkes Şeyma Subaşı'nın akıbetini merak ederken ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı. Estetik tutkusuyla bilinen Şeyma Subaşı'nın kötü sonuçlanan estetik ameliyatları yüzünden hastanelik olduğu iddia edildi.

29.03.2021 13:18 - Son Güncelleme: 29.03.2021 13:18
Şeyma Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı ayağa kalkacak hali yok! Estetik tutkusu başına iş açtı hem burnu hem poposu...

Bir haftadır paylaşım yapmayan Şeyma Subaşı gündem oldu. Şeyma Subaşı'nın yokluğu sonrası ortaya bomba iddialar atıldı. Popo ve burun ameliyatı olan Subaşı iddialara göre kötü durumda...

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Şeyma Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı ayağa kalkacak hali yok! Estetik tutkusu başına iş açtı hem burnu hem poposu...

Şeyma Subaşı bir süredir paylaşım yapmayınca gündem oldu. Subaşı uzun zamandır instagram hesabından paylaşım yapmıyordu. Şeyma Subaşı'nın nerede olduğu ve neden paylaşım yapmadığı ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı ayağa kalkacak hali yok! Estetik tutkusu başına iş açtı hem burnu hem poposu...

BURNU DÜŞTÜ İDDİASI

İddialara göre; Şeyma Subaşı iki ameliyat geçirdi ve ameliyatlar sonrası oldukça zor durumda kaldı. İlk olarak burun estetiği olan Şeyma Subaşı'nın estetik sonrası burnunun sürekli düştüğü öğrenildi. Eskisinden kötü bir duruma gelen Şeyma Subaşı'nın son estetiği başına bela oldu.

Şeyma Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı ayağa kalkacak hali yok! Estetik tutkusu başına iş açtı hem burnu hem poposu...

POPO ESTETİĞİ DE OLDU

Şeyma Subaşı burun estetiğiyle birlikte dünyanın en ünlü doktorlarından birine popo estetiği de olduğu öğrenildi.

Şeyma Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı ayağa kalkacak hali yok! Estetik tutkusu başına iş açtı hem burnu hem poposu...

Gizlikalmasinmag sayfasının iddiasına göre; o ameliyatta da problem çıkması nedeniyle Şeyma Subaşı'nın ayağa kalkamadığı öğrenildi. Hem burun hem popo estetiği kötü geçen Subaşı'nın hastanede olduğu öğrenildi!