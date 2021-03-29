Şeyma Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı ayağa kalkacak hali yok! Estetik tutkusu başına iş açtı hem burnu hem poposu...
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Subaşı'nın yalnızlığı kısa sürdü. Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu ortaya çıkan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bir süredir paylaşım yapmıyordu. Herkes Şeyma Subaşı'nın akıbetini merak ederken ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı. Estetik tutkusuyla bilinen Şeyma Subaşı'nın kötü sonuçlanan estetik ameliyatları yüzünden hastanelik olduğu iddia edildi.
BURNU DÜŞTÜ İDDİASI
İddialara göre; Şeyma Subaşı iki ameliyat geçirdi ve ameliyatlar sonrası oldukça zor durumda kaldı. İlk olarak burun estetiği olan Şeyma Subaşı'nın estetik sonrası burnunun sürekli düştüğü öğrenildi. Eskisinden kötü bir duruma gelen Şeyma Subaşı'nın son estetiği başına bela oldu.