Şeyma Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı ayağa kalkacak hali yok! Estetik tutkusu başına iş açtı hem burnu hem poposu...

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz yaz aylarında ilişkisini noktalayan Subaşı'nın yalnızlığı kısa sürdü. Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu olduğu ortaya çıkan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bir süredir paylaşım yapmıyordu. Herkes Şeyma Subaşı'nın akıbetini merak ederken ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı. Estetik tutkusuyla bilinen Şeyma Subaşı'nın kötü sonuçlanan estetik ameliyatları yüzünden hastanelik olduğu iddia edildi.

29.03.2021 13:18 - Son Güncelleme: 29.03.2021 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





