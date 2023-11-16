Kuruluş Osman reytinglerde açık ara zirvede yer aldı!

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam 136. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. #KuruluşOsman etiketi ile sosyal medyaya damga vuran dizi yine milyonları ATV ekranına kilitleyerek reytinglerde yine birinci oldu. Peki Kuruluş Osman son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
Kuruluş Osman, 136. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,11 reyting ve %21,93 izlenme payı, AB kategorisinde %6,75 reyting ve %20,05 izlenme payı elde ederek birinci 20+ABC1 kategorisinde ise %8,08 reyting ve %21,16 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 136. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.
Kuruluş Osman'ın 136. Bölümü'nde Üstat Gera, Vasilis ve Haçlılar tarafından Söğüt'e yapılan büyük baskın; Bala Hatun, Alaeddin Bey, Gonca Hatun, Söğüt ahalisi ve bacıyanların "Allah var, gam yok!" nidalarıyla durduruldu. Haçlılar çok sayıda kayıp verirken Üstat Gera, Teselyus'a haber göndererek Haçlıların geri çekilmesini söyledi.