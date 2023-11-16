2022 yılında hapis cezası verilmişti! Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan hakkında yeni karar!

Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan, hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı. Yaptığı şarkılarda uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Murda cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Rapçi Murda'nın beraatine karar verildi. İşte detaylar...
Hollanda'da doğan Murda, gerçek adıyla Önder Doğan, geçen ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda şarkıcı Murda'ya "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan dava açılmıştı.
4 yıl 2 ay hapis cezası talep edilen Murda lakaplı rapçi Mehmet Önder Doğan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.