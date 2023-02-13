Kuruluş Osman oyuncusu ve eşinden kahreden haber! Bir Zamanlar Çukurova oyuncusunun ardından ünlü çift de enkaz altından çıktı sevenleri kahroldu
Kuruluş Osman oyuncusu ve eşinden kahreden haber! Bir Zamanlar Çukurova oyuncusunun ardından ünlü çift de enkaz altından çıktı sevenleri kahroldu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Devletin bütün imkanları seferber edilirken vatandaşlar da yardım eli uzattı. Depremin 8. gününde hala mucizelere tanıklık edilirken üzücü haberler de geliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncusunun ardından Kuruluş Osman oyuncusu ve müzisyen eşinden de acı haber geldi. İşte detaylar...
13.02.2023 13:03 - Son Güncelleme: 13.02.2023 13:03
Kuruluş Osman oyuncusu ve eşinden kahreden haber! Bir Zamanlar Çukurova oyuncusunun ardından ünlü çift de enkaz altından çıktı sevenleri kahroldu.
Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından 8'inci gün geride kalırken can kaybı 31.643 oldu. Ünlü oyuncu Emel Atıcı ile kızı Hande Püryan Atıcı da depremde Adana'da hayatını kaybetti.
Atıcı, en son 'Bir Zamanlar Çukurova'da rol almıştı.Atıcı'nın rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu, üzüntüsünü, "Sevgili arkadaşımız Emel Atıcı... Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun..." sözleriyle dile getirdi.