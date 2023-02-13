Kuruluş Osman oyuncusu ve eşinden kahreden haber! Bir Zamanlar Çukurova oyuncusunun ardından ünlü çift de enkaz altından çıktı sevenleri kahroldu.

Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından 8'inci gün geride kalırken can kaybı 31.643 oldu. Ünlü oyuncu Emel Atıcı ile kızı Hande Püryan Atıcı da depremde Adana'da hayatını kaybetti.