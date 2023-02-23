Kuruluş Osman ekibi “Hadi bir hayata dokunalım” deyip Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek oldu! Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy...

Depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek olurken Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), büyük Deprem felaketinde evini kaybedenler için harekete geçti ve "Evim Yuvan Olsun" adlı bir kampanyayı hayata geçirdi.