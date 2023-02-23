Kuruluş Osman ekibi “Hadi bir hayata dokunalım” deyip Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek oldu! Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy...
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler ve ardından Hatay merkezli meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremler birçok ilde etkili oldu ve komşu ülkelerde de hissedildi. 11 ilimizde büyük yıkımlara neden olan asrın felaketinin ardından Türk milleti el ele verdi. Depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek olurken Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), büyük Deprem felaketinde evini kaybedenler için harekete geçti ve "Evim Yuvan Olsun" adlı bir kampanyayı hayata geçirdi. Çok sayıda ünlü ismin dahil olduğu kampanyaya ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncularından da destek geldi. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un da içlerinde yer aldığı ekip "Hadi, bir hayata dokunalım" dedi. İşte detaylar...
23.02.2023 18:42 - Son Güncelleme: 23.02.2023 18:42
Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem 11 ili etkiledi. Sonrasında iki şiddetli deprem Hatay'da yaşandı ve birçok ili etkiledi.
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin ekibi de çektikleri bir video ile kampanyaya destek oldu.
Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı videoda şu ifadelere yer verildi: "Birçok depremzedenin sıcacık bir yuvaya ihtiyacı var. Peki biz ne yapabiliriz?