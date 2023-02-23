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Haberler Magazin 2 yıl evli kalmışlar! Canım Oğlum’un Yusuf’u Ulaş İnan Torun’un eski eşi de kendi gibi oyuncu! Meğer Baba Ocağı’nın yıldızıyla...

2 yıl evli kalmışlar! Canım Oğlum’un Yusuf’u Ulaş İnan Torun’un eski eşi de kendi gibi oyuncu! Meğer Baba Ocağı’nın yıldızıyla...

Öykü Gürman, Arben Akış, Deniz Oral ve Kaan Yılmaz'ın kadrosunda yer aldığı Canım Oğlum filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Ulaş İnan Torun'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Filmde Yusuf karakterini canlandıran ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ulaş İnan Torun evli mi?", "Ulaş İnan Torun'un eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Torun'un 2017-2019 yılları arasında ünlü isimle evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ulaş İnan Torun'un kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
23.02.2023 19:40 - Son Güncelleme: 23.02.2023 19:40
2 yıl evli kalmışlar! Canım Oğlum’un Yusuf’u Ulaş İnan Torun’un eski eşi de kendi gibi oyuncu! Meğer Baba Ocağı’nın yıldızıyla...

Ulaş İnan Torun, Yusuf karakterini canlandırdığı Canım Oğlum filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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2 yıl evli kalmışlar! Canım Oğlum’un Yusuf’u Ulaş İnan Torun’un eski eşi de kendi gibi oyuncu! Meğer Baba Ocağı’nın yıldızıyla...

ULAŞ İNAN TORUN KİMDİR?
Aslen Manisa'nın Akhisar ilçesinden Tiyenli köyünden olan İnan Ulaş Torun, 1982 yılında Rize'de dünyaya geldi.

2 yıl evli kalmışlar! Canım Oğlum’un Yusuf’u Ulaş İnan Torun’un eski eşi de kendi gibi oyuncu! Meğer Baba Ocağı’nın yıldızıyla...

2005-2007 yılları arasında atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik isimli dizide oynadığı Zeki karakteri ile tanınan oyuncu, bunun öncesinde Sırlar Dünyası ve Bir İstanbul Masalı gibi yapımlarda rol aldı.

2 yıl evli kalmışlar! Canım Oğlum’un Yusuf’u Ulaş İnan Torun’un eski eşi de kendi gibi oyuncu! Meğer Baba Ocağı’nın yıldızıyla...

Bazı sinema filmlerinde de rol alan oyuncu, 2010 yılında Halil İbrahim Sofrası ve 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim gibi dizilerden sonra, Leyla ile Mecnun dizisinde 21. bölümde kamera karşısına geçti.

2 yıl evli kalmışlar! Canım Oğlum’un Yusuf’u Ulaş İnan Torun’un eski eşi de kendi gibi oyuncu! Meğer Baba Ocağı’nın yıldızıyla...

Ünlü oyuncunun kariyeri kadar aşk hayatı da merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Ulaş İnan Torun evli mi?", "Ulaş İnan Torun'un eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.

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