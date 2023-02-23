2 yıl evli kalmışlar! Canım Oğlum’un Yusuf’u Ulaş İnan Torun’un eski eşi de kendi gibi oyuncu! Meğer Baba Ocağı’nın yıldızıyla...
Öykü Gürman, Arben Akış, Deniz Oral ve Kaan Yılmaz'ın kadrosunda yer aldığı Canım Oğlum filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Ulaş İnan Torun'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Filmde Yusuf karakterini canlandıran ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ulaş İnan Torun evli mi?", "Ulaş İnan Torun'un eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Torun'un 2017-2019 yılları arasında ünlü isimle evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ulaş İnan Torun'un kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
23.02.2023 19:40 - Son Güncelleme: 23.02.2023 19:40
Ulaş İnan Torun, Yusuf karakterini canlandırdığı Canım Oğlum filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun kariyeri kadar aşk hayatı da merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Ulaş İnan Torun evli mi?", "Ulaş İnan Torun'un eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.