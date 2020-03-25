Kuruluş Osman dizisinin Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer oğlu...
Kuruluş Osman dizisinin Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer oğlu... Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebalı karakterini canlandıran başarılı oyuncu Seda Yıldız, dizideki performansı ve Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkat çekiyor. Atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman son bölümüyle yine zirvenin sahibi oldu. Dizide Osman Gazi, Bamsı ve Şeyh Edebalı izleyici tarafından en çok ilgi gören karakterler. Dizinin izleyicileri Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatını merak etti ve öğrendikleri gerçek karşısında şoke oldu. Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da babası gibi oyuncu!
25.03.2020 06:40
- Son Güncelleme: 25.03.2020 06:44
Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı karakterine hayat veren Seda Yıldız'ın oğlunun oyuncu Doğaç Yıldız olduğunu öğrenenler şoke oldu. Atv ekranlarında Çarşamba günleri zirvenin gediklisi olan Kuruluş Osman 8. son bölüm ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Dizide Şeyh Edebalı karakteri ile Seda Yıldız dikkat çekti. Osman Bey'e verdiği öğütle gecenin en çok konuşulan ismi olan Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatı merak konusu oldu. Seda Yıldız'ın ailesini gören Kuruluş Osman izleyicileri çok şaşırdı. Çünkü Şeyh Edebalı'nın oğlu da herkesin yakından tanıdığı bir oyuncu çıktı... İşte ünlülerin çocukları...
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