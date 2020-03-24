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Ünlü oyuncu Barış Arduç'un değişimi şoke etti! O halini görenler şaştı kaldı

Barış Arduç'un inanılmaz değişimini görenler şoke oldu. Geçtiğimiz sezon Kuzgun dizisiyle izleyiciyle buluşan yakışıklı oyuncu bu sezon da Çukur dizisiyle ekrana döndü. Sergilediği oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırak Barış Arduç 'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafıyla inanılmaz değişimi de gözler önüne çıktı. İşte Çukur'a giriş yapan Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve diğer ünlülerin yıllar içindeki inanılmaz değişimleri...

24.03.2020 23:40 - Son Güncelleme: 24.03.2020 23:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





