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Cennet Mahallesi'nin Helga'yı Selin Altay'ın son haline bakın! Yunanistan'a gelin gitti

2004-2007 yıllarında izleyici karşısına çıkan Cennet Mahallesi adlı dizi hala hafızalarda. Tekrar bölümleriyle hala ekranlara gelen dizinin karakterlerinden, repliklerine kadar pek çok detayı unutulmadı. Diziye sonradan katılan, gurbetçi Ethem'in kızı Helga'yı canlandıran Selin Altay unutulmayan isimlerinden biriydi. Cennet Mahallesi'nde Helga karakterini canlandırdıktan sonra Selin Altay'ı başka projede görmedik, ortalardan kayboldu. Sarışın haliyle hatırladığınız Helga'nın son haline bakın...

11.02.2020 12:33 - Son Güncelleme: 11.02.2020 12:39
Cennet Mahallesi'nin Helga'yı Selin Altay'ın son haline bakın! Yunanistan'a gelin gitti

Türkiye'nin en sevilen komedi dizilerinden Cennet Mahallesi'ne, Ethem'in kızı Helga olarak dahil olan Selin Altay, evlendi ve Yunanistan'a gelin gitti. Sarışın haliyle hatırladığınız Helga'nın son haline bakın...

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Cennet Mahallesi'nin Helga'yı Selin Altay'ın son haline bakın! Yunanistan'a gelin gitti

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Cennet Mahallesi'nin Helga'yı Selin Altay'ın son haline bakın! Yunanistan'a gelin gitti

SİNEM KOBAL

Cennet Mahallesi'nin Helga'yı Selin Altay'ın son haline bakın! Yunanistan'a gelin gitti

GİZEM GÜVEN

Cennet Mahallesi'nin Helga'yı Selin Altay'ın son haline bakın! Yunanistan'a gelin gitti
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