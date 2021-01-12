Kurtlar Vadisi'nin yıldızları Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Çiğdem Batur şaşırttı! Polat Alemdar, Memati ve Savcı Leyla...
Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı dönemde ekranlara damgasını vurdu. Dizide Polat Alemdar, Memati ve Savcı Leyla karakterlerini canlandıran Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Çiğdem Batur birçok kişi tarafından hala ilgiyle takip ediliyor. Yıldız oyuncuların yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz, Memati rolündeki Gürkan Uygun ve Savcı Leyla'ya hayat veren Çiğdem Batur'un yıllar içindeki değişimleri...
12.01.2021 21:39
- Son Güncelleme: 12.01.2021 21:49
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