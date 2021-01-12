Tuğba Ekinci, İbrahim Tatlıses için kırmızı deri mini elbisesini yeniden diktiriyor! 'Dünyada kadın kalmasa suratına bakar mıyım?' demişti...
Tuğba Ekinci, İbrahim Tatlıses için kırmızı deri mini elbisesini yeniden diktiriyor! İbrahim Tatlıses'in İbo Show konukları arasında bu hafta Tuğba Ekinci de yer alıyor. Bir dönem Tatlıses'in, 'Dünyada kadın kalmasa suratına bakar mıyım?' sözleri üzerine Ekinci'nin, 'Zorla numaranı vermeye kalktın, orada çalıştığım müdüre de. Sonra kovuldum ben, o numarayı almadım diye' açıklamaları olay yaratmıştı. Magazin gündemini günlerce meşgul eden diyalogların ardından Tuğba Ekinci, İbrahim Tatlıses'in konuğu oluyor. Program için özel hazırlık yaptığını belirten Tuğba Ekinci, kırmızı deri mini elbisesini yeniden diktirdiğini açıkladı.
Tuğba Ekinci İbrahim Tatlıses için kırmızı deri mini elbisesini yeniden diktiriyor! Bu hafta İbrahim Tatlıses'in İbo Show konukları arasında yer alan Tuğba Ekinci Instagram'dan takipçilerine bombayı patlattı. Tuğba Ekinci yıllar sonra ekrana dönen İbo Show'a davet edildi. Daha önce kırmızı cesur elbisesiyle programa katılan Ekinci İbrahim Tatlıses için aynı elbiseyi diktirdi.
Yıllar önce programa katılan Ekinci İbrahim Tatlıses ile bir polemik yaşamış ve yıllar sonra da o polemiğin kurgu olduğunu itiraf etmişti. Tatlıses programda "Dünyada kadın kalmasa senin suratına bakar mıyım" demişti. Tatlıses'in bu sözlerine Tuğba Ekinci'nin verdiği cevap şok etkisi yaratmıştı. Ekinci'nin, "Zorla numaranı vermeye kalktın, orada çalıştığım müdüre de. Sonra kovuldum ben, o numarayı almadım diye" sözleri uzun süre gündem olmuştu.
Ekinci yıllar önce katıldığı İbo Show'da süper minisi ve dekoltesiyle olay olan kırmızı elbisesinin aynısını yaptırdı. Ekinci elbisesini paylaşarak "Yakında sürpriz" dedi. Ekinci diğer paylaşımında ise "Bu elbiseyi hatırlayanlar var mı tekrar yeniden aynısı yapıldı. O bizim büyüğümüz abimiz o bize her zaman destek oldu. O zamanlar öyle eğlencesine..." dedi.
İTİRAFI OLAY OLMUŞTU
Yıllar önce programa katılan Ekinci İbrahim Tatlıses ile bir polemik yaşamış ve yıllar sonra da o polemiğin kurgu olduğunu itiraf etmişti. Tatlıses programda "Dünyada kadın kalmasa senin suratına bakar mıyım" demişti. Tatlıses'in bu sözlerine Tuğba Ekinci'nin verdiği cevap şok etkisi yaratmıştı. Ekinci'nin, "Zorla numaranı vermeye kalktın, orada çalıştığım müdüre de. Sonra kovuldum ben, o numaraya almadım diye" sözleri uzun süre gündem olmuştu.
"OĞLAN MEŞHUR OLDU" YORUMU!
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ederken, açıklamalarıyla gündeme sık sık gelen Tuğba Ekinci'nin Instagram hesabından geçtiğimiz ekim ayında şoke eden bir paylaşım geldi. Ekinci'nin paylaşımı akıllara, 'Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım ile eskiden sevgili miydi?' sorusunu getirdi.