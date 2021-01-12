Tuğba Ekinci, İbrahim Tatlıses için kırmızı deri mini elbisesini yeniden diktiriyor! 'Dünyada kadın kalmasa suratına bakar mıyım?' demişti...

Ekinci yıllar önce katıldığı İbo Show'da süper minisi ve dekoltesiyle olay olan kırmızı elbisesinin aynısını yaptırdı. Ekinci elbisesini paylaşarak "Yakında sürpriz" dedi. Ekinci diğer paylaşımında ise "Bu elbiseyi hatırlayanlar var mı tekrar yeniden aynısı yapıldı. O bizim büyüğümüz abimiz o bize her zaman destek oldu. O zamanlar öyle eğlencesine..." dedi.