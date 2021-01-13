Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü, güzel bir genç kız oldu! İşte annesinin gözünden Ayşe Nazlı...

O GECEDEN GÜZEL BİR ANI

Ayşe Nazlı, annesinin çektiği karelerden birini Instagram'ına yükledi. O fotoğraf için Nilüfer, "Kendimizi iyi hissetmek için yılbaşına özen göstererek girdik. Ayşe Nazlı beni, ben onu çektim. O fotoğraf da o geceden güzel bir anı" dedi. Hürriyet'in haberine göre; Tatil için İstanbul'da olan Ayşe Nazlı bu ayın sonunda okulu için İngiltere'ye dönecek. İşte Nilüfer'in kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...