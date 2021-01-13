Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü, güzel bir genç kız oldu! İşte annesinin gözünden Ayşe Nazlı...
Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü, güzel bir genç kız oldu! Eğitim hayatına İngiltere'de devam eden Nilüfer Yumlu'nun kızı Ayşe Nazlı, yeni yılı annesi ile birlikte geçirmek için İstanbul'a gelmişti. O geceden annesiyle fotoğrafını paylaşan Ayşe Nazlı'yı görenler beğeni yağmuruna tuttu. Geçtiğimiz aylarda 20. yaş gününü kutlayan Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'ya bakın!
O GECEDEN GÜZEL BİR ANI
Ayşe Nazlı, annesinin çektiği karelerden birini Instagram'ına yükledi. O fotoğraf için Nilüfer, "Kendimizi iyi hissetmek için yılbaşına özen göstererek girdik. Ayşe Nazlı beni, ben onu çektim. O fotoğraf da o geceden güzel bir anı" dedi. Hürriyet'in haberine göre; Tatil için İstanbul'da olan Ayşe Nazlı bu ayın sonunda okulu için İngiltere'ye dönecek. İşte Nilüfer'in kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...