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Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü, güzel bir genç kız oldu! İşte annesinin gözünden Ayşe Nazlı...

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü, güzel bir genç kız oldu! Eğitim hayatına İngiltere'de devam eden Nilüfer Yumlu'nun kızı Ayşe Nazlı, yeni yılı annesi ile birlikte geçirmek için İstanbul'a gelmişti. O geceden annesiyle fotoğrafını paylaşan Ayşe Nazlı'yı görenler beğeni yağmuruna tuttu. Geçtiğimiz aylarda 20. yaş gününü kutlayan Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'ya bakın!

13.01.2021 09:05 - Son Güncelleme: 13.01.2021 09:07
Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü, güzel bir genç kız oldu! İşte annesinin gözünden Ayşe Nazlı...

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü, güzel bir genç kız oldu! Yeni yıla kızı Ayşe Nazlı ile İstanbul'daki evlerinde giren Nilüfer Yumlu, İngiltere'de eğitim alan kızıyla hasret gideriyor. Sevilen sanatçı, yılbaşı gecesi bol bol kızının fotoğrafını da çekti.

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Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü, güzel bir genç kız oldu! İşte annesinin gözünden Ayşe Nazlı...

O GECEDEN GÜZEL BİR ANI

Ayşe Nazlı, annesinin çektiği karelerden birini Instagram'ına yükledi. O fotoğraf için Nilüfer, "Kendimizi iyi hissetmek için yılbaşına özen göstererek girdik. Ayşe Nazlı beni, ben onu çektim. O fotoğraf da o geceden güzel bir anı" dedi. Hürriyet'in haberine göre; Tatil için İstanbul'da olan Ayşe Nazlı bu ayın sonunda okulu için İngiltere'ye dönecek. İşte Nilüfer'in kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü, güzel bir genç kız oldu! İşte annesinin gözünden Ayşe Nazlı...

EMİNE ÜN VE DURU

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü, güzel bir genç kız oldu! İşte annesinin gözünden Ayşe Nazlı...
Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü, güzel bir genç kız oldu! İşte annesinin gözünden Ayşe Nazlı...
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