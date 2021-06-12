Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! O sapık tekrar ortaya çıktı oyuncu yaşadıklarını bir bir anlattı
Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! O sapık tekrar ortaya çıktı… Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde can verdiği Savcı Leyla karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Çiğdem Batur, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yıllar önce musallat olan sapığının tekrar ortaya çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabında bir video yayınlayan ünlü oyuncu, yaşadıklarını bir bir anlattı. İşte Çiğdem Batur'un o açıklaması…
İsmi Erdinç olan bir şahsın soyadını veremiyorum çünkü hala dosya mahkemede olduğu için. Erdinç isimli şahsın beni, ailemi, çevremi taciz ederek, gerek cep telefonlarıyla, gerek mesajlarıyla, gerek aramalarıyla daha sonra işi ilerletip benim evime çiçekler, benzeri bir takım hediyeler yollayarak aynı şekilde benim tiyatro oyunlarıma gelip, her oyuna bilet alıp, Twitter'dan 'İşte şimdi şu koltukta oturuyorum, seni izliyorum gözüm üzerinde' diyerek yazdığı taciz mesajlarıyla birlikte biz bir dava açmıştık.