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Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! O sapık tekrar ortaya çıktı oyuncu yaşadıklarını bir bir anlattı

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! O sapık tekrar ortaya çıktı… Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde can verdiği Savcı Leyla karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Çiğdem Batur, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yıllar önce musallat olan sapığının tekrar ortaya çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabında bir video yayınlayan ünlü oyuncu, yaşadıklarını bir bir anlattı. İşte Çiğdem Batur'un o açıklaması…

12.06.2021 20:46 - Son Güncelleme: 12.06.2021 20:46
Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! O sapık tekrar ortaya çıktı oyuncu yaşadıklarını bir bir anlattı

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı savcı Leyla rolüyle tanınan Çiğdem Batur'un sapığı tekrar ortaya çıktı. Batur, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini taciz eden şahıs hakkında açıklama yaptı.

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Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! O sapık tekrar ortaya çıktı oyuncu yaşadıklarını bir bir anlattı

Çiğdem Batur'un söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "4-5 sene önce benim bir davam vardı. Birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler içinde tekrar söylemek istiyorum. Bu bir sapık davasıydı.

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! O sapık tekrar ortaya çıktı oyuncu yaşadıklarını bir bir anlattı

İsmi Erdinç olan bir şahsın soyadını veremiyorum çünkü hala dosya mahkemede olduğu için. Erdinç isimli şahsın beni, ailemi, çevremi taciz ederek, gerek cep telefonlarıyla, gerek mesajlarıyla, gerek aramalarıyla daha sonra işi ilerletip benim evime çiçekler, benzeri bir takım hediyeler yollayarak aynı şekilde benim tiyatro oyunlarıma gelip, her oyuna bilet alıp, Twitter'dan 'İşte şimdi şu koltukta oturuyorum, seni izliyorum gözüm üzerinde' diyerek yazdığı taciz mesajlarıyla birlikte biz bir dava açmıştık.

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! O sapık tekrar ortaya çıktı oyuncu yaşadıklarını bir bir anlattı

Bu dava nasıl sonuçlandı derseniz; Bu şahsın daha önce herhangi bir suç işlemediğinden dolayı cezası ötelendi. Bu ne demek oluyor; bu ve buna benzer suç işlerse eğer hapis cezası alacak.

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı dertte! O sapık tekrar ortaya çıktı oyuncu yaşadıklarını bir bir anlattı

"TEKRAR ORTAYA ÇIKTI"
Üzerinden 4-5 sene geçmesine rağmen bu şahıs ceza da almadığı için tekrar ortaya çıktı. Aynı özgüvenle, aynı kendini bir şey zannederek, biz ona bu 4-5 sene içerisinde hiç tepki vermediğimiz için, tevazu gösterdiğimiz için kendini daha bir hak sahibi gördü taciz konusunda.