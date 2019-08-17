Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hakkında ilk kez öğreneceğiniz gerçek! Herkes onu yanlış biliyormuş

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile adından sıkça söz ettiren Necati Şaşmaz herkesi yine şaşkına çevirdi. Son dönemlerde herhangi bir projede yer almayan Necati Şaşmaz hakkında bu gerçeği ilk kez öğreneceksiniz. Abdulkadir Şaşmaz'ın oğlu olan Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da doğdu. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır. Şaşmaz eğitimini Kanada'da tamamladı. İşte Necati Şaşmaz ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

17.08.2019 22:01 - Son Güncelleme: 17.08.2019 22:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





