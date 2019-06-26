Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Polat Alemdar...

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi, Türk halkı tarafından ilgiyle ve merakla takip edilen bir diziydi. 'Polat Alemdar' karakteriyle izleyicisi ile buluşan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayat verdiği 'Polat Alemdar' karakteriyle herkesi kendine hayran bırakan başarılı oyuncunun memleketini öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın ve diğer ünlülerin memleketleri...

26.06.2019 04:52 - Son Güncelleme: 26.06.2019 22:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





