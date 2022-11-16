Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Necati Şaşmaz’ın memleketi...

Kurtlar Vadisi'nin Ocak 2023'den itibaren yeni bölümleri için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Necati Şaşmaz " Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" dedi.