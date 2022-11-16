Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Necati Şaşmaz’ın memleketi...
Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Memati Baş, Aslan Akbey gibi karakterlerle hafızalara kazınan Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekileceğini duyuran Necati Şaşmaz, kısa sürede gündem oldu. Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Zafer Ergin, Tarık Ünlüoğlu ve birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. Şaşmaz'ın özellikle memleketi merak edilerek "Necati Şaşmaz aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Necati Şaşmaz'ın memleketi...
16.11.2022 00:03 - Son Güncelleme: 16.11.2022 00:03
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, açıklamalarıyla dikkat çekti.
Kurtlar Vadisi'nin Ocak 2023'den itibaren yeni bölümleri için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Necati Şaşmaz " Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" dedi.
Şaşmaz'ın özellikle memleketi merak edilerek "Necati Şaşmaz aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.