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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı ve Abdülhey'ine bakın şimdilerde ne yapıyorlar! Yüksel Arıcı ve Kenan Çoban'ın son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı ve Abdülhey'ine bakın şimdilerde ne yapıyorlar! Yüksel Arıcı ve Kenan Çoban'ın son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı ve Abdülhey'ine bakın... Yüksel Arıcı ve Kenan Çoban'ın son halini görenler 'yaşlanmışlar' diyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Pala ve Abdülhey karakterlerine hayat veren, oyuncu Yüksel Arıcı ve Kenan Çoban'ın son halleri sosyal medyada gündem oldu. İkilinin şimdilerde ne yaptıkları merak ediliyor. Arıcı, kendini evinin bahçesindeki işlere verirken Çoban ise çocuklarıyla zaman geçiriyor. İşte Kurtlar Vadisi oyuncularının değişimleri...

21.01.2022 16:25 - Son Güncelleme: 21.01.2022 16:32
Kurtlar Vadisi’nin Pala’sı ve Abdülhey’ine bakın şimdilerde ne yapıyorlar! Yüksel Arıcı ve Kenan Çoban’ın son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı ve Abdülhey'ine bakın şimdilerde ne yapıyorlar! Yüksel Arıcı ve Kenan Çoban'ın son hali sosyal medya gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi’nin Pala’sı ve Abdülhey’ine bakın şimdilerde ne yapıyorlar! Yüksel Arıcı ve Kenan Çoban’ın son hali...

Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakterini canlandıran Yüksel Arıcı ve yine aynı dizide Abdülhey karakterlerine hayat veren Kenan Çoban'ın fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. İkilinin hem dizideki hem de yıllar sonra bir arada bulundukları bir poz yeniden paylaşılınca sevenleri Kurtlar Vadisi'nin sevilen bu isimlerinin şimdilerde ne yaptığını merak etti.

Kurtlar Vadisi’nin Pala’sı ve Abdülhey’ine bakın şimdilerde ne yapıyorlar! Yüksel Arıcı ve Kenan Çoban’ın son hali...

Yüksel Arıcı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de rol aldıktan sonra gözlerden uzak bir hayat tercih etti. Bahçeli bir evi bulunan oyuncu bahçesiyle ilgilenip ekim yapıyor.

Kurtlar Vadisi’nin Pala’sı ve Abdülhey’ine bakın şimdilerde ne yapıyorlar! Yüksel Arıcı ve Kenan Çoban’ın son hali...

Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban için sosyal medyada sık sık ailesiyle pozlarını paylaşıyor.

Kurtlar Vadisi’nin Pala’sı ve Abdülhey’ine bakın şimdilerde ne yapıyorlar! Yüksel Arıcı ve Kenan Çoban’ın son hali...

İkilinin son halleri paylaşılınca takipçiler "Yaşlandılar artık" yorumlarında bulundu.

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