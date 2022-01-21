Kurtlar Vadisi’nin Pala’sı ve Abdülhey’ine bakın şimdilerde ne yapıyorlar! Yüksel Arıcı ve Kenan Çoban’ın son hali...

Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakterini canlandıran Yüksel Arıcı ve yine aynı dizide Abdülhey karakterlerine hayat veren Kenan Çoban'ın fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. İkilinin hem dizideki hem de yıllar sonra bir arada bulundukları bir poz yeniden paylaşılınca sevenleri Kurtlar Vadisi'nin sevilen bu isimlerinin şimdilerde ne yaptığını merak etti.